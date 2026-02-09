< sekcia Ekonomika
Nemeckí odborári žiadajú vývoj vlastného bojového lietadla
Frankfurt nad Mohanom 9. februára (TASR) - Najväčší nemecký odborový zväz v pondelok vyzval Berlín na vývoj vlastného stíhacieho lietadla. Zástupca predsedu odborového zväzu IG Metall Jürgen Kerner a šéfka Nemeckého združenia leteckého priemyslu Marie-Christine von Hahnová obvinili francúzskeho výrobcu lietadiel Dassault Aviation zo snahy diktovať podmienky spoločného európskeho projektu bojových lietadiel Future Combat Air System (FCAS) a uviedli, že Nemecko by si malo vyrobiť vlastné lietadlo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„FCAS bol pôvodne plánovaný ako spoločný projekt medzi rovnocennými partnermi a dlhodobo tak fungoval,“ napísali v článku publikovanom v novinách Handelsblatt. „Tí, ktorí teraz požadujú absolútnu kontrolu, by nemali byť prekvapení, ak to prinesie následky,“ dodali a vyzvali, aby sa v rámci projektu vyvíjali dve lietadlá.
Projekt, ktorý odštartovali v roku 2017 s cieľom nahradiť francúzske bojové stíhačky Rafale a bojové lietadlá Eurofighter, používané Nemeckom a Španielskom, sa zastavil pre nezhody medzi spoločnosťou Dassault a firmou Airbus, ktorá v projekte zastupuje nemecké a španielske záujmy.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v novembri vyhlásil, že Paríž a Berlín majú povinnosť dosiahnuť v projekte výsledky a prezentoval ho ako „test dôveryhodnosti“. Hovorca nemeckej vlády však v decembri pre agentúru AFP uviedol, že snahy o prekonanie patovej situácie v projekte boli neúspešné.
Zástupca predsedu odborového zväzu IG Metall a šéfka Nemeckého združenia leteckého priemyslu uznali, že neúspech projektu by „oslabil našu bezpečnosť, európsku spoluprácu, schopnosť inovovať a v neposlednom rade aj dobre platené pracovné miesta v priemysle“. Vyhlásili ale, že vývoj dvoch prúdových lietadiel by bol „dozrievaním“ FCAS. Umožnilo by to podľa nich „rešpektovať rôzne národné priority" a znížilo by to napätie, pretože spolupráca by podľa nich bola „tam, kde to má ekonomický a technologický zmysel a nie tam, kde je diktovaná politickou symbolikou“.
