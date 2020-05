Nemeckí politici odmietajú štátnu podporu pre automobilový priemysel

Berlín 3. mája (TASR) - Predseda nemeckých sociálnych demokratov (SPD) Norbert Walter-Borjans odmietol požiadavky automobilového priemyslu na štátnu podporu pre kúpu vozidiel. "Automobilové koncerny by mali najprv siahnuť na svoje tučné zisky z predchádzajúcich rokov predtým, ako sa obrátia na daňových poplatníkov," povedal pre časopis Business Insider.



Walter-Borjans považuje za nesprávne, ak sa pri podporných opatreniach myslí len na veľké spoločnosti, pretože sú údajne relevantné pre daňový systém. "Je potrebné toho veľa urobiť, aby spoločnosť mala dobrú budúcnosť a nerozpadla sa. To však nedosiahneme tým, že sa budeme pozerať len na tých veľkých. Najlepším príkladom je gastronómia: nejde o kľúčové odvetvie ako automobilový priemysel, je však mimoriadne dôležitá pre medziľudské vzťahy a kvalitu života na lokálnej úrovni," cituje ho agentúra DPA.



Na utorok 5. mája je naplánovaný "auto-samit" s kancelárkou Angelou Merkelovou. Automobilky vzhľadom na veľkú záťaž v súvislosti s novým koronavírusom požadujú štátnu pomoc. Merkelová sa však už vo štvrtok (30. 4.) vyjadrila, že branža nemôže počítať so špeciálnou podporou.



Šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess vyzýva političku k rýchlym rozhodnutiam v súvislosti s konjunktúrou. "Nasledujúce týždne budú rozhodujúce," povedal pre Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Preto žiadne debaty o princípoch, ale zameranie na konjunktúru a rýchlosť. V opačnom prípade nám dôjde čas." K prípadnej prémii na kúpu nového vozidla Diess uviedol, že by sa nemala vzťahovať len na elektromobily: "Potrebujeme prémiu nezávisle od typu pohonu, potrebujeme ju na celú ponuku."