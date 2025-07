Nemeckí politici sa obávajú ťažby ropy a plynu pri poľskom pobreží

Varšava 22. júla (TASR) - Miestni politici v severovýchodnom Nemecku vyjadrili v utorok znepokojenie po tom, ako sa objavila správa, že v susednom Poľsku bolo objavené veľké ložisko ropy a zemného plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Objav kanadskej spoločnosti Central European Petroleum (CEP) pri poľskom pobreží Baltského mora v krajine privítali ako možný bod zlomu. Predstavitelia na druhej strane hranice v Nemecku, naopak, upozorňujú, že ťažba fosílnych palív by nemala mať v čase klimatickej zmeny prioritu. „Naša budúcnosť nespočíva v rope z Baltského mora, ale v energii zo slnka, vetra a biomasy,“ povedal Till Backhaus, minister životného prostredia pobrežného štátu Meklenbursko-Predpomoransko, ktorý susedí s Poľskom.



„Projekt predstavuje priemyselnú politiku, ktorá je z hľadiska klimatickej politiky krokom späť a je v rozpore so záujmami nemeckého životného prostredia a cestovného ruchu,“ kritizoval Backhaus. Objavili prvé náznaky hluku a vibrácií počas prieskumných vrtov, ako aj obavy týkajúce sa možného vplyvu na flóru a faunu v pobrežných vodách, dodal.



Proti ťažbe sa vyslovil aj Nemecký inštitút pre hospodársky výskum (DIW). Mohlo by to mať značné negatívne dôsledky nielen napríklad na cestovný ruch, ale nehody by mohli spôsobiť aj cezhraničné znečistenie, varovala Claudia Kemfertová, vedúca oddelenia energetiky, dopravy a životného prostredia v DIW. „Okrem toho podpora fosílnych palív je v rozpore s cieľmi ochrany klímy,“ upozornila



Kanadská spoločnosť CEP v pondelok (21. 7.) oznámila objav najväčšieho ložiska ropy a zemného plynu v Poľsku. Ložisko Wolin East v Baltskom mori pri Svinoústí potvrdil prieskumný vrt ukončený vo februári, spoločnosť výsledky zverejnila až teraz. Podľa údajov CEP ložisko obsahuje 22 miliónov ton ťažiteľnej ropy a kondenzátu a 5 miliárd kubických metrov obchodovateľného plynu. V rámci celej koncesie Wolin odhaduje firma viac než 33 miliónov ton ropy a 27 miliárd kubických metrov plynu. Ide tak o najväčší objav konvenčných ložísk v Poľsku a jeden z najvýznamnejších v Európe za posledné desaťročie.