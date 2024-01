Nemeckí priemyselníci očakávajú v 2024 iba slabé zotavenie ekonomiky

Berlín 16. januára (TASR) - Nemeckí priemyselníci predpokladajú tento rok iba slabý rast nemeckej ekonomiky v porovnaní s vývojom svetového hospodárstva. Zatiaľ čo globálna ekonomika by podľa nich mala vzrásť takmer o 3 %, v prípade nemeckého hospodárstva nepočítajú ani s polpercentným rastom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zväz nemeckého priemyslu (BDI) v utorok uviedol, že v tomto roku počíta s rastom nemeckej ekonomiky iba o 0,3 %. Na porovnanie, v prípade svetového hospodárstva očakáva rast na úrovni 2,9 %.



"Nemecká ekonomika stagnuje. V porovnaní s väčšinou priemyselne rozvinutých krajín náš štát dosť zaostáva," povedal prezident BDI Siegfried Russwurm. "Čo sa týka tohto roka, nepočítame so žiadnym výraznejším zotavením," dodal.



V pondelok (15. 1.) zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis údaje o vývoji ekonomiky za minulý rok. Hrubý domáci produkt (HDP) klesol o 0,3 %, pričom ako dôvod štatistici uviedli ceny energií, pretrvávajúcu infláciu a slabý zahraničný dopyt.



Russwurm dodal, že problémy, ktorým nemecká ekonomika čelila vlani, nezmizli, naopak, pokračujú ďalej a v niektorých prípadoch sú intenzívnejšie. Rok 2024 tak bude podľa Russwurma pre nemecké hospodárstvo ďalším zložitým rokom. K miernemu rastu, s ktorým BDI počíta, by mali prispieť najmä spotrebitelia.



BDI je ďalšou organizáciou či inštitúciou, ktorá prezentovala nepriaznivé odhady vývoja najväčšej európskej ekonomiky v tomto roku. Už v decembri tak urobili tri veľké nemecké ekonomické inštitúty, ktoré zhoršili svoje pôvodné prognózy. Inštitút Ifo očakáva v tomto roku rast o 0,9 %, zatiaľ čo pôvodne počítal s rastom o 1,4 %. RWI zredukoval svoj odhad z 1,1-percentného rastu na 0,8 % a DIW z 1,2 % na 0,6 %.