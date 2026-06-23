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Nemeckí priemyselníci zhoršili prognózu ekonomiky na tento rok

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marián Holubčík

Šéfka BDI Tanja Gönnerová uviedla, že rast ekonomiky momentálne umožňujú najmä verejné investície.

Autor TASR
Berlín 23. júna (TASR) - Nemecká ekonomika bude tento rok rásť podstatne slabším tempom, než sa počítalo na jeho začiatku. Uviedol to Zväz nemeckého priemyslu (BDI) s tým, že jedným z hlavných dôvodov je vojna na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa BDI vzrastie hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka tento rok iba o 0,4 %. Na začiatku roka pritom predstavitelia nemeckého priemyslu očakávali rast na úrovni 1 %.

Šéfka BDI Tanja Gönnerová uviedla, že rast ekonomiky momentálne umožňujú najmä verejné investície. Čo sa týka vplyvu vojny v Iráne, ktorá vypukla koncom februára po útoku Izraela a USA na krajinu, zhoršená prognóza berie podľa Gönnerovej do úvahy aj nedávno podpísané memorandum o porozumení medzi Washingtonom a Teheránom. „Napriek tomu sú dôsledky vojny v Iráne cítiť,“ dodala šéfka BDI.
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