Nemeckí producenti mäsa prišli pre mor ošípaných aj o japonský trh

Berlín 14. septembra (TASR) - Objavenie afrického moru ošípaných (AMO) v Nemecku znamená pre tamojších producentov bravčového mäsa stratu ďalšieho ázijského trhu. Najnovšie dovoz z Nemecka zakázalo Japonsko, ktoré sa tak pridalo k Číne a Južnej Kórei. Oznámilo to v Berlíne nemecké ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré citovala agentúra DPA.



Podľa ministerstva nemecká vláda v súčasnosti rokuje s predstaviteľmi všetkých troch krajín, aby plošný zákaz na dovoz bravčového z Nemecka upravili na zákaz na regionálnej báze. To by znamenalo, že by sa týkal iba spolkovej krajiny, v ktorej sa AMO objavil.



V tomto prípade by zákaz platil pre spolkovú krajinu Brandenbursko, ktorá hraničí s Poľskom. Práve neďaleko poľských hraníc bol minulý týždeň nájdený mŕtvy diviak, u ktorého sa choroba potvrdila. Ďalší prípad choroby doteraz v Nemecku nezistili, napriek tomu krajina prišla o lukratívny vývoz do Ázie.



Najmä strata čínskeho trhu je pre nemeckých producentov zlou správou. Nemecko je tretím najväčším dodávateľom bravčového mäsa do Číny a od začiatku tohto roka sa na celkovom objeme dodávok do najväčšej ázijskej ekonomiky podieľalo 14 %.



Podľa údajov nemeckého štatistického úradu Destatis za prvé štyri mesiace tohto roka vyviezlo Nemecko do Číny 158.000 ton bravčového mäsa v hodnote 424 miliónov eur. To je dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Za celý minulý rok doviezla Čína z Nemecka bravčové mäso v hodnote zhruba jednej miliardy eur.