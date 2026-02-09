< sekcia Ekonomika
Nemeckí spotrebitelia dôverujú elektromobilom domácej výroby
Názor, že domáce automobilky vedú v globálnom rebríčku konkurencieschopnosti, v nedávnom prieskume vyjadrilo 43 % respondentov, zatiaľ čo 23 % si myslí, že prvá pozícia patrí Číne.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 9. februára (TASR) - Mnohí spotrebitelia v Nemecku sa domnievajú, že krajina vyrába najkonkurencieschopnešie elektrické vozidlá na svete, a to aj napriek rastúcemu tlaku na domáce automobilové odvetvie. Názor, že domáce automobilky vedú v globálnom rebríčku konkurencieschopnosti, v nedávnom prieskume vyjadrilo 43 % respondentov, zatiaľ čo 23 % si myslí, že prvá pozícia patrí Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na poradenskú spoločnosť Oliver Wyman.
Prieskum zároveň ukázal, že 42 % respondentov by pri kúpe elektromobilu uprednostnilo čínsku značku na úkor nemeckej, a to najmä kvôli nižším cenám. Kúpu elektrického vozidla čínskej výroby naopak nezvažuje 34 % účastníkov prieskumu, ktorí vyjadrili obavy o kvalitu a bezpečnosť. Výrobcovia v Nemecku by sa mali viac zamerať na ceny, aby premenili existujúcu dôveru na rýchlejšie rozhodnutia o kúpe, poznamenal Simon Schnurrer, partner v spoločnosti Oliver Wyman. Prieskum sa podľa spoločnosti uskutočnil vo forme online dotazníkov v novembri na reprezentatívnej vzorke približne tisíc respondentov.
Podľa údajov Spolkového úradu pre motorovú dopravu (KBA) bolo v Nemecku v roku 2025 novo zaregistrovaných viac ako 545.000 elektrických vozidiel. Čínski výrobcovia doteraz v tomto segmente trhu zohrávali obmedzenú úlohu, hoci spoločnosti ako BYD v poslednom čase zaznamenali silný rast.
Nemecké elektrotechnické objednávky v decembri medziročne vzrástli o 17,1 %
Elektrotechnický a digitálny priemysel v Nemecku sa po silnom závere minulého roka pozerá do budúcnosti optimistickejšie. V decembri sa objednávky v medziročnom porovnaní zvýšili o 17,1 %, oznámil v pondelok Nemecký zväz výrobcov elektroniky a elektrotechniky (ZVEI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
December bol mesiac s najsilnejším nárastom objednávok, pričom impulzy poskytli rovnako domáci aj medzinárodný trh, uviedol hlavný ekonóm ZVEI Andreas Gontermann. Celkovo sa objednávky za rok 2025 zvýšili o 6 %. To posilňuje dôveru v odvetví, ktoré po troch rokoch stagnácie očakáva v tomto roku návrat k rastu. „Hodnotenie súčasnej situácie aj všeobecné obchodné očakávania boli v januári 2026 výrazne lepšie ako v decembri,“ vysvetlil Gontermann. Očakávania na nasledujúcich šesť mesiacov sa celkovo jednoznačne zmenili na pozitívne, dodal.
Združenie ZVEI predpovedá na rok 2026 reálny nárast produkcie o 2 %. V minulom roku zaznamenalo odvetvie podľa najnovších odhadov pokles o 0,4 %.
Prieskum zároveň ukázal, že 42 % respondentov by pri kúpe elektromobilu uprednostnilo čínsku značku na úkor nemeckej, a to najmä kvôli nižším cenám. Kúpu elektrického vozidla čínskej výroby naopak nezvažuje 34 % účastníkov prieskumu, ktorí vyjadrili obavy o kvalitu a bezpečnosť. Výrobcovia v Nemecku by sa mali viac zamerať na ceny, aby premenili existujúcu dôveru na rýchlejšie rozhodnutia o kúpe, poznamenal Simon Schnurrer, partner v spoločnosti Oliver Wyman. Prieskum sa podľa spoločnosti uskutočnil vo forme online dotazníkov v novembri na reprezentatívnej vzorke približne tisíc respondentov.
Podľa údajov Spolkového úradu pre motorovú dopravu (KBA) bolo v Nemecku v roku 2025 novo zaregistrovaných viac ako 545.000 elektrických vozidiel. Čínski výrobcovia doteraz v tomto segmente trhu zohrávali obmedzenú úlohu, hoci spoločnosti ako BYD v poslednom čase zaznamenali silný rast.
Nemecké elektrotechnické objednávky v decembri medziročne vzrástli o 17,1 %
Elektrotechnický a digitálny priemysel v Nemecku sa po silnom závere minulého roka pozerá do budúcnosti optimistickejšie. V decembri sa objednávky v medziročnom porovnaní zvýšili o 17,1 %, oznámil v pondelok Nemecký zväz výrobcov elektroniky a elektrotechniky (ZVEI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
December bol mesiac s najsilnejším nárastom objednávok, pričom impulzy poskytli rovnako domáci aj medzinárodný trh, uviedol hlavný ekonóm ZVEI Andreas Gontermann. Celkovo sa objednávky za rok 2025 zvýšili o 6 %. To posilňuje dôveru v odvetví, ktoré po troch rokoch stagnácie očakáva v tomto roku návrat k rastu. „Hodnotenie súčasnej situácie aj všeobecné obchodné očakávania boli v januári 2026 výrazne lepšie ako v decembri,“ vysvetlil Gontermann. Očakávania na nasledujúcich šesť mesiacov sa celkovo jednoznačne zmenili na pozitívne, dodal.
Združenie ZVEI predpovedá na rok 2026 reálny nárast produkcie o 2 %. V minulom roku zaznamenalo odvetvie podľa najnovších odhadov pokles o 0,4 %.