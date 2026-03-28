< sekcia Ekonomika
Nemeckí spotrebitelia očakávajú, že vojna v Iráne zvýši náklady
V rámci domácností s čistým príjmom pod 2500 eur mesačne sa takto vyjadrilo až 23,5 % oslovených.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. marca (TASR) - Deväť z desiatich obyvateľov Nemecka predpokladá, že ich životné náklady sa pre vojnu v Iráne v najbližších mesiacoch zvýšia. Takmer tretina (32,2 %) pritom očakáva, že rast cien bude výrazný. Vyplýva z prieskumu, ktorý v marci uskutočnila spoločnosť YouGov pre banku Postbank, ktorá je dcérou finančného ústavu Deutsche Bank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Mnoho ľudí má v živej pamäti, ako výrazne ceny vzrástli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022,“ povedal hlavný investičný stratég pre súkromných a firemných klientov v Deutsche Bank Ulrich Stephan. „Súčasný vývoj na Blízkom východe ukazuje, že geopolitické konflikty majú opäť potenciál zvyšovať infláciu prostredníctvom rastúcich cien energií,“ dodal.
Rastúce ceny už teraz mnohých Nemcov výrazne zaťažujú, pričom 12,8 % účastníkov prieskumu uviedlo, že si sotva dokážu pokryť každodenné životné náklady. V rámci domácností s čistým príjmom pod 2500 eur mesačne sa takto vyjadrilo až 23,5 % oslovených. Najväčšou finančnou záťažou pre väčšinu respondentov sú náklady na potraviny. Za svoju hlavnú záťaž výdavky na potraviny označilo 69,4 % oslovených.
Ekonómovia očakávajú, že inflácia sa v nasledujúcich mesiacoch zrýchli v dôsledku vyšších cien ropy a plynu, hoci upozorňujú, že rozsah rastu bude závisieť od trvania vojny v Iráne. Miera inflácie v Nemecku je momentálne nízka. Vo februári klesla na 1,9 % čiže pod úroveň 2 %, ktorá je pre Európsku centrálnu banku želanou hodnotou.
