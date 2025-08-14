< sekcia Ekonomika
Nemeckí strojári majú približne 1,01 milióna stálych zamestnancov
Stálych zamestnancov bolo o 2 % menej ako pred rokom a ich počet bol zároveň najnižší od konca roka 2021.
Autor TASR
Berlín 14. augusta (TASR) - Nemeckí strojári udržujú počet svojich stálych zamestnancov napriek pokračujúcemu znižovaniu pracovných miest nad hranicou jedného milióna. K 30. júnu v podnikoch s viac ako 50 zamestnancami pracovalo celkovo približne 1,01 milióna ľudí, oznámil vo štvrtok Zväz nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Stálych zamestnancov bolo o 2 % menej ako pred rokom a ich počet bol zároveň najnižší od konca roka 2021. „Znižovanie počtu pracovných miest bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, aj keď pomalším tempom,“ uviedol Johannes Gernandt, hlavný ekonóm VDMA.
Podiel strojárskych podnikov, ktoré sa snažia zvýšiť počty svojich zamestnancov, podľa prieskumu VDMA v druhom štvrťroku vzrástol na 20 % zo 17 % v predchádzajúcom kvartáli. „Tento vývoj je povzbudivým signálom, ale nestačí na to, aby sme mohli hovoriť o trvalom oživení,“ poznamenal Gernandt.
Podľa najnovších údajov VDMA odvetvie vrátane menších podnikov ku koncu minulého roka zamestnávalo viac ako 1,2 milióna ľudí.
Stálych zamestnancov bolo o 2 % menej ako pred rokom a ich počet bol zároveň najnižší od konca roka 2021. „Znižovanie počtu pracovných miest bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, aj keď pomalším tempom,“ uviedol Johannes Gernandt, hlavný ekonóm VDMA.
Podiel strojárskych podnikov, ktoré sa snažia zvýšiť počty svojich zamestnancov, podľa prieskumu VDMA v druhom štvrťroku vzrástol na 20 % zo 17 % v predchádzajúcom kvartáli. „Tento vývoj je povzbudivým signálom, ale nestačí na to, aby sme mohli hovoriť o trvalom oživení,“ poznamenal Gernandt.
Podľa najnovších údajov VDMA odvetvie vrátane menších podnikov ku koncu minulého roka zamestnávalo viac ako 1,2 milióna ľudí.