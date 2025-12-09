< sekcia Ekonomika
Nemeckí strojári naďalej očakávajú za rok 2025 pokles produkcie o 5 %
Mierny nárast produkcie o približne 1 % združenie očakáva v budúcom roku.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. decembra (TASR) - Nemeckí strojári naďalej počítajú s ďalším poklesom produkcie, už v treťom roku po sebe. Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA) v utorok potvrdilo svoj prognózu zo začiatku novembra, podľa ktorej sa objem výroby v roku 2025 zníži o približne 5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Produkcia klesá od začiatku roka 2023. „Situáciu teraz možno porovnať s ťažkou recesiou zo začiatku 90. rokov, keď nastal pokles v 13 kvartáloch po sebe,“ uviedol prezident VDMA Bertram Kawlath. Výrobné závody v súčasnosti fungujú len na 78,3 % svojich kapacít, dodal.
Mierny nárast produkcie o približne 1 % združenie očakáva v budúcom roku. Zložitá situácia má zároveň čoraz citeľnejší vplyv na trh práce. V odvetví podľa údajov VDMA v súčasnosti pracuje približne jeden milión ľudí, čo je o 2,4 % menej v porovnaní s minulým rokom. Spoločnosti zároveň stále viac využívajú skrátené úväzky.
V zahraničnom obchode dve tretiny strojárskych podnikov očakávajú pokles príjmov v dôsledku zvýšených ciel v USA. Nejde len o absolútnu výšku ciel, ale aj o súvisiacu byrokratickú záťaž, priblížil Kawlath.
