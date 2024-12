Nemeckí strojári očakávajú v roku 2025 ďalší pokles produkcie

Frankfurt nad Mohanom 10. decembra (TASR) - Nemecké združenie výrobcov strojov a zariadení (VDMA) očakáva, že rok 2025 bude opäť náročný. Hlavnými dôvodmi sú domáca politická nestabilita, návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu a rastúca čínska konkurencia, oznámilo združenie v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



VDMA, ktoré zastupuje približne 3600 spoločností v najväčšej európskej ekonomike, očakáva, že výroba v budúcom roku klesne o 2 % po tohtoročnom prepade o 8 %. Hlavným zdrojom obáv je politická neistota v Nemecku, ktoré sa po rozpade vlády kancelára Olafa Scholza pripravuje na predčasné parlamentné voľby. Tie by sa mali uskutočniť vo februári, teda o osem mesiacov skôr, ako bolo pôvodne plánované.



"Z domáceho hľadiska stále nie je jasné, ako môže hospodárska politika poskytnúť väčšiu podporu, kým sa nesformuje nová spolková vláda," uviedol Bertram Kawlath, prezident VDMA, pričom vyjadril nádej, že nová vláda vznikne do leta. Po voľbách v Nemecku zvyčajne nasleduje dlhé obdobie vytvárania koalícií, kým vznikne nová vláda. Nemecko potrebuje jasnú a spoľahlivú hospodársku politiku, ktorá poskytne firmám priestor na flexibilitu, aby dokázali úspešne konkurovať na medzinárodných trhoch, povedal Kawlath.



Mnohé podniky v Nemecku majú obavy, že Trump dodrží svoj sľub a zavedie nové rozsiahle clá na všetok tovar dovážaný do USA. Šéf VDMA konštatoval, že Trumpovo druhé pôsobenie vo funkcii prezidenta "bude takmer určite rušivejšie" ako to prvé. "Veríme však, že americký trh nám stále ponúka príležitosti," povedal a dodal, že väčšina členov VDMA oslovených v nedávnom prieskume plánuje v USA expandovať.



Situáciu v Číne, ktorá je ďalšou kľúčovou exportnou destináciou nemeckých strojárov, označil Kawlath za zložitú. Miestne spoločnosti čoraz viac konkurujú nemeckým firmám, zatiaľ čo spomalenie druhej najväčšej ekonomiky sveta poškodilo dopyt, priblížil šéf VDMA.