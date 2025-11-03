< sekcia Ekonomika
Nemeckí strojári očakávajú za rok 2025 pokles produkcie o 5 %
Domáce objednávky boli v septembri o 5 % slabšie ako v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo zahraničné objednávky sa prepadli o 24 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 3. novembra (TASR) - Nemeckí strojári smerujú v tomto roku k poklesu produkcie o približne 5 %. Exportne zamerané odvetvie naďalej čelí citeľnému poklesu dopytu a nedostatočnému využitiu kapacít, vysvetlil v pondelok Johannes Gernandt, hlavný ekonóm Združenia nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V septembri objednávky po zohľadnení inflácie medziročne klesli o 19 %. Domáce objednávky boli v septembri o 5 % slabšie ako v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo zahraničné objednávky sa prepadli o 24 %. V treťom štvrťroku objednávky klesli o 6 %. Bilancia za deväť mesiacov roka do konca septembra aktuálneho roka je tiež negatívna, s reálnym poklesom o 1 %.
Spomalenie ekonomiky a bariéry v medzinárodnom obchode ohrozujú aj pracovné miesta. V prieskume VDMA zverejnenom začiatkom októbra viac ako polovica z 877 oslovených podnikov (55 %) vyjadrila očakávanie, že v nasledujúcich šiestich mesiacoch dokážu udržať stabilný počet zamestnancov. Viac ako jedna zo štyroch spoločností (26 %) však očakáva, že bude nútená prepúšťať. K 30. júnu 2025 v strojárskych podnikoch s viac ako 50 zamestnancami podľa VDMA pracovalo približne 1,01 milióna ľudí.
V septembri objednávky po zohľadnení inflácie medziročne klesli o 19 %. Domáce objednávky boli v septembri o 5 % slabšie ako v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo zahraničné objednávky sa prepadli o 24 %. V treťom štvrťroku objednávky klesli o 6 %. Bilancia za deväť mesiacov roka do konca septembra aktuálneho roka je tiež negatívna, s reálnym poklesom o 1 %.
Spomalenie ekonomiky a bariéry v medzinárodnom obchode ohrozujú aj pracovné miesta. V prieskume VDMA zverejnenom začiatkom októbra viac ako polovica z 877 oslovených podnikov (55 %) vyjadrila očakávanie, že v nasledujúcich šiestich mesiacoch dokážu udržať stabilný počet zamestnancov. Viac ako jedna zo štyroch spoločností (26 %) však očakáva, že bude nútená prepúšťať. K 30. júnu 2025 v strojárskych podnikoch s viac ako 50 zamestnancami podľa VDMA pracovalo približne 1,01 milióna ľudí.