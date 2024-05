Nemeckí strojári považujú Indiu za čoraz atraktívnejší trh

Frankfurt nad Mohanom 10. mája (TASR) - Nemecké strojárske spoločnosti považujú Indiu za čoraz atraktívnejší trh. Takmer dve tretiny (62 %) členských spoločností Združenia nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA) pôsobiacich v Indii vyjadrili v novom prieskume očakávanie, že sa im v nasledujúcich mesiacoch bude dariť lepšie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ďalších 36 % oslovených firiem očakáva, že podmienky na podnikanie v Indii zostanú stabilné, pričom so súčasnou situáciou vyjadrili celkovo spokojnosť, oznámilo v piatok VDMA.



Viac ako polovica (53 %) z vyše stovky dcérskych spoločností nemeckých strojárskych podnikov v Indii očakáva v nasledujúcich mesiacoch nárast nových objednávok. Podľa združenia napríklad výrobcovia stavebných mechanizmov v Indii ťažia z verejných investícií do infraštruktúry. To by mohlo znížiť náklady spojené s logistikou, ktoré sú v Indii z pohľadu medzinárodných štandardov vysoké, uviedol Ralph Wiechers, hlavný ekonóm VDMA.



Viac ako polovica oslovených spoločností (59 %) už v Indii vyrába a z nich tam 72 % plánuje rozširovať svoje produkčné kapacity. Zo 41 % podnikov, ktoré ešte nemajú v Indii vlastné výrobné prevádzky, necelá tretina (32 %) uvažuje o ich zriadení. V celosvetovom rebríčku krajín, ktoré nakupujú stroje a zariadenia vyrobené v Nemecku, sa nachádza India na 14. mieste. Vývoz do krajiny v posledných rokoch výrazne vzrástol.