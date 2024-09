Nemeckí strojári považujú svoju krajinu za najlepšie miesto na výskum

Frankfurt nad Mohanom 5. septembra (TASR) - Strojársky priemysel v Nemecku hodnotí veľmi pozitívne domáce podmienky na výskum a vývoj, na druhej strane sa však obáva nekontrolovaného odlivu vedeckých poznatkov do zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok odvolala na prieskum nemeckého združenia výrobcov strojov a zariadení (VDMA).



V prieskume dve tretiny zúčastnených podnikov vyjadrili názor, že veda financovaná z verejných zdrojov príliš voľne narába s poznatkami vytvorenými v Nemecku. V súťaži o kľúčové technológie by sa poznatky nemali posielať do sveta bez rozlišovania, uviedol Hartmut Rauen, zástupca výkonného riaditeľa VDMA.



Strojárske podniky podľa združenia stále považujú Nemecko za najatraktívnejšie miesto výskumu pred USA. Pozitívne hodnotia najmä silu technických vied, univerzitný a vedecký systém a možnosti spolupráce s inými podnikmi. Podľa prieskumu dve tretiny takmer zo 400 respondentov realizujú výskumné aktivity výlučne v Nemecku. Spoločnosti sú, naopak, skeptické, pokiaľ ide o vlastné možnosti vývoja v Číne. Z pohľadu mnohých z nich riziká prevažujú nad možnými výhodami vzhľadom na slabú ochranu odborných znalostí v Číne, uzavrelo VDMA.