Nemeckí strojári sa obávajú krízy v súvislosti s clami v USA
Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) - Zväz nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA) v stredu varoval, že tomuto odvetviu hrozí „existenčná kríza“ po zavedení ciel v USA. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
V liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej skupina VDMA uviedla, že americké clá „priniesli neistotu európskeho priemyslu“. „Škody, ktoré spôsobili, spolu s vyhliadkou na ešte väčšie škody v nasledujúcich mesiacoch, ženú kľúčové strojárske odvetvia na pokraj existenčnej krízy,“ napísal prezident skupiny Bertram Kawlath.
Európska únia (EÚ) a americký prezident Donald Trump uzavreli koncom júla dohodu, podľa ktorej vývoz z EÚ do Spojených štátov podlieha plošnému clu vo výške 15 %. Okrem toho Trump na jar zaviedol clo na dovoz ocele a hliníka vo výške 50 %. Minulý týždeň americké ministerstvo obchodu rozšírilo pôsobnosť tohto cla na kovy na stovky ďalších produktov obsahujúcich deriváty ocele a hliníka.
V dôsledku toho podľa VDMA približne 30 % dovozu strojov z EÚ teraz čelí 50-percentnému clu pre obsah týchto kovov v hotovom produkte. Zoznam dotknutých produktov sa má tiež rozširovať každé štyri mesiace, varoval zväz.
Okrem nákladov na clá prinášajú tieto sadzby aj byrokratickú záťaž, ako napríklad dodatočnú administratívu, uviedol VDMA. Kawlath preto vyzval Leyenovú, aby zintenzívnila úsilie o zmiernenie vplyvu dodatočných ciel „a aby zabezpečila, že stroje a zariadenia budú vylúčené z budúcich sektorových ciel“.
Trumpov colný útok je ďalšou bolestivou ranou pre nemeckých výrobcov, ktorí už aj tak čelia poklesu. Podľa štúdie, ktorú poradenská spoločnosť EY zverejnila v utorok (26. 8.), nemecký priemysel od roku 2019 stratil takmer štvrť milióna pracovných miest.
