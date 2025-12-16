< sekcia Ekonomika
Nemeckí strojári sa pozerajú do roku 2026 pesimisticky
Hospodárske vyhliadky krajiny hodnotí negatívne 59 % manažérov v sektore výroby strojov a zariadení, zatiaľ čo v treťom štvrťroku ich bolo 47 %, oznámila v utorok spoločnosť PwC.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. decembra (TASR) - Nálada medzi nemeckými strojármi sa zhoršila. Viac ako polovica manažérov v odvetví je v súčasnosti pesimistická, pokiaľ ide o výhľad najväčšej európskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na štvrťročný prieskum poradenskej spoločnosti PwC.
Hospodárske vyhliadky krajiny hodnotí negatívne 59 % manažérov v sektore výroby strojov a zariadení, zatiaľ čo v treťom štvrťroku ich bolo 47 %, oznámila v utorok spoločnosť PwC. Podiel vedúcich pracovníkov, ktorí očakávajú v budúcom roku hospodársky rast, klesol z 20 % na 14 %. PwC v prieskume oslovila 150 manažérov v odvetví, ktoré zaznamenalo pokles produkcie tri roky po sebe. Nemeckí strojári v roku 2026 v priemere počítajú s poklesom tržieb o 2,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Veľká väčšina manažérov (83 %) označila za najväčší problém rastúce náklady. Medzi ďalšie kľúčové faktory, zaťažujúce sektor, patria geopolitická neistota, ktorú spomenulo 78 % respondentov, zatiaľ čo 71 % opýtaných sa obáva ďalšieho oslabenia dopytu. V priemere odvetvie očakáva, že náklady na pracovnú silu sa v roku 2026 zvýšia o 4,7 % a ceny surovín vzrastú o 5,2 %.
