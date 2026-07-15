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Nemeckí strojári žiadajú lepšiu ochranu pred neférovou konkurenciou
Združenie ďalej navrhuje, aby EÚ v otázke vyrovnávacích ciel preniesla dôkazné bremeno na čínsku stranu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 15. júla (TASR) - Nemeckí strojári požadujú zlepšenie ochrany pred neférovou konkurenciou z Číny. Európska únia (EÚ) by mala zaviesť vyrovnávacie clá na úrovni skupín tovarov, ak existujú relevantné náznaky nekalých konkurenčných praktík, oznámilo v stredu Zduženie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Európska komisia (EK) v súčasnosti vyšetruje prípady porušenia hospodárskej súťaže na úrovni jednotlivých produktov namiesto toho, aby sa zamerala na skupiny tovarov, ako sú napríklad stavebné stroje, priblížilo združenie. „Trvalo by desaťročia, kým by sa vyrovnali všetky nespravodlivé konkurenčné výhody. Toľko času nemáme,“ uviedol ekonóm VDMA Oliver Richtberg.
Združenie ďalej navrhuje, aby EÚ v otázke vyrovnávacích ciel preniesla dôkazné bremeno na čínsku stranu. Narušenia hospodárskej súťaže zo strany Číny a čínskych podnikov sú už dávno podrobne zdokumentované, poznamenal Richtberg. „Preto by v prípade dostatočných náznakov mali dotknuté čínske podniky preukázať, že z týchto nekalých výhod neprofitujú,“ vysvetlil ekonóm.
Čína nahradila Nemecko na pozícii svetového lídra v oblasti vývozu strojov. Čínski výrobcovia, ktorých štát podporuje vysokými dotáciami, v súčasnosti ponúkajú aj technologicky náročné zariadenia za nízke ceny.
Európska komisia (EK) v súčasnosti vyšetruje prípady porušenia hospodárskej súťaže na úrovni jednotlivých produktov namiesto toho, aby sa zamerala na skupiny tovarov, ako sú napríklad stavebné stroje, priblížilo združenie. „Trvalo by desaťročia, kým by sa vyrovnali všetky nespravodlivé konkurenčné výhody. Toľko času nemáme,“ uviedol ekonóm VDMA Oliver Richtberg.
Združenie ďalej navrhuje, aby EÚ v otázke vyrovnávacích ciel preniesla dôkazné bremeno na čínsku stranu. Narušenia hospodárskej súťaže zo strany Číny a čínskych podnikov sú už dávno podrobne zdokumentované, poznamenal Richtberg. „Preto by v prípade dostatočných náznakov mali dotknuté čínske podniky preukázať, že z týchto nekalých výhod neprofitujú,“ vysvetlil ekonóm.
Čína nahradila Nemecko na pozícii svetového lídra v oblasti vývozu strojov. Čínski výrobcovia, ktorých štát podporuje vysokými dotáciami, v súčasnosti ponúkajú aj technologicky náročné zariadenia za nízke ceny.