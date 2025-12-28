< sekcia Ekonomika
Nemeckí vinári čelia najväčšej kríze za posledné desaťročia
Podľa prezidenta zväzu Joachima Rukwieda je to najväčšia kríza pre tento sektor za desaťročia, pričom, ako dodal, podiel nemeckých producentov vína na domácom trhu klesol na 41 %.
Autor TASR
Berlín 28. decembra (TASR) - Nemeckí vinári čelia najväčšej kríze za posledné desaťročia. Víno sa totiž predáva za omnoho nižšiu cenu, než dosahujú výrobné náklady. Poukázali na to najnovšie údaje Zväzu nemeckých farmárov, ktoré zverejnila agentúra DPA.
„Aj keď úroda hrozna v tomto roku je podľa nás veľmi dobrej kvality, priemysel ako taký je uprostred historicky najväčšej ekonomickej krízy,“ uviedla asociácia. Cena sudového vína dosahuje 0,40 až 0,60 eura na liter, zatiaľ čo výrobné náklady predstavujú zhruba 1,20 eura/liter.
Podľa prezidenta zväzu Joachima Rukwieda je to najväčšia kríza pre tento sektor za desaťročia, pričom, ako dodal, podiel nemeckých producentov vína na domácom trhu klesol na 41 %. „V dôsledku nepriaznivej situácie na trhu očakávam, že prídeme o veľkú časť viníc,“ povedal Rukwied. Navyše, zhoršila sa situácia aj z pohľadu exportu. Ten zasiahli americkým prezidentom Donaldom Trumpom uvalené dovozné clá, pričom americký trh je pre nemecké vína kľúčový.
Život nemeckým producentom komplikujú aj štrukturálne problémy. „Máme stále väčší problém nájsť sezónnych zamestnancov a pracovné náklady v mnohých podnikoch prevyšujú dosiahnuteľné príjmy,“ dodal zväz, pričom poukázal aj na zvyšujúcu sa minimálnu mzdu ako na ďalšiu záťaž pre producentov vína. Vedenie zväzu preto vyzvalo nemeckých spotrebiteľov, aby viac kupovali nemecké vína, ktoré kvalitou nezaostávajú za francúzskymi, španielskymi či talianskymi.
„Aj keď úroda hrozna v tomto roku je podľa nás veľmi dobrej kvality, priemysel ako taký je uprostred historicky najväčšej ekonomickej krízy,“ uviedla asociácia. Cena sudového vína dosahuje 0,40 až 0,60 eura na liter, zatiaľ čo výrobné náklady predstavujú zhruba 1,20 eura/liter.
Podľa prezidenta zväzu Joachima Rukwieda je to najväčšia kríza pre tento sektor za desaťročia, pričom, ako dodal, podiel nemeckých producentov vína na domácom trhu klesol na 41 %. „V dôsledku nepriaznivej situácie na trhu očakávam, že prídeme o veľkú časť viníc,“ povedal Rukwied. Navyše, zhoršila sa situácia aj z pohľadu exportu. Ten zasiahli americkým prezidentom Donaldom Trumpom uvalené dovozné clá, pričom americký trh je pre nemecké vína kľúčový.
Život nemeckým producentom komplikujú aj štrukturálne problémy. „Máme stále väčší problém nájsť sezónnych zamestnancov a pracovné náklady v mnohých podnikoch prevyšujú dosiahnuteľné príjmy,“ dodal zväz, pričom poukázal aj na zvyšujúcu sa minimálnu mzdu ako na ďalšiu záťaž pre producentov vína. Vedenie zväzu preto vyzvalo nemeckých spotrebiteľov, aby viac kupovali nemecké vína, ktoré kvalitou nezaostávajú za francúzskymi, španielskymi či talianskymi.