Nemeckí vinári očakávajú najslabšie výsledky za posledných 15 rokov
Informovala o tom agentúra DPA.
Autor TASR
Berlín 21. októbra (TASR) - Nemeckí vinári očakávajú tento rok najslabšie výsledky za 15 rokov. Poukázal na to zatiaľ posledný odhad, ktorý v utorok zverejnil Nemecký vinársky inštitút (DWI). Informovala o tom agentúra DPA.
Tohtoročná produkcia hroznového muštu by mala podľa ostatných odhadov DWI dosiahnuť 7,3 milióna hektolitrov. To je ešte menej, než predstavoval predchádzajúci odhad z polovice októbra, ktorý zverejnil štatistický úrad Destatis. Ten na základe predbežných údajov stanovil na tento rok produkciu muštu na úrovni 8,2 milióna hektolitrov.
Slabšie výsledky, než predstavuje najnovší odhad, boli v 13 vinárskych regiónoch Nemecka zaznamenané v roku 2010, a to na úrovni 7,1 milióna hektolitrov muštu, povedal hovorca DWI Ernst Büscher. V porovnaní s minulým rokom by tohtoročná produkcia mala byť o 7 % a v porovnaní s desaťročným priemerom o 16 % nižšia. Desaťročný priemer predstavuje produkciu v objeme 8,7 milióna hektolitrov.
Za prudkým poklesom sú najmä výrazne nižšie úrody hrozna v najväčších vinárskych regiónoch Nemecka, ako sú regióny v Porýní-Falcku, Hesensku či Bádensku-Württembersku, uviedol Büscher. „Menšie bobule hrozna a najmä nevyhnutný dôraznejší výber po mohutných dažďoch v polovici septembra spôsobili, že iba v Porýní-Falcku je produkcia muštu v porovnaní s desaťročným priemerom nižšia o 23 %,“ dodal Büscher.
