Nemeckí vinári s napätím očakávajú rozhodnutie USA o clách

Mainz 12. júla (TASR) - Nemeckí vinári s napätím očakávajú rozhodnutie Spojených štátov o clách. Obávajú sa totiž, že budú mať závažné negatívne dôsledky pre medzinárodné trhy s vínom. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„Ak hroziace represívne clá USA nadobudnú plnú účinnosť po skončení moratória, spôsobilo by to narušenie medzinárodných trhov s vínom,“ uviedol Nemecký vinársky inštitút (DWI) v Bodenheime.



USA sú najdôležitejším exportným trhom pre nemecké vína. Po marcovom oznámení ciel sa vývoz vína do USA spočiatku úplne zastavil. V predchádzajúcich týždňoch vývozcovia využili obdobie znížených ciel na prepravu čo najväčšieho množstva vína cez Atlantik.



„Vzhľadom na obmedzené skladovacie kapacity to však bolo možné len v obmedzenej miere,“ povedal hovorca DWI Ernst Büscher.



Clá by nemecké vína v USA výrazne predražili, vysvetlil Büscher. To poskytne vínam vyrobeným v USA alebo z krajín, na ktoré sa represívne clá nevzťahujú, jasnú konkurenčnú výhodu, poznamenal.



Büscher uviedol, že represívne clá vo výške 25 % zavedené v októbri 2019, počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa ako prezidenta, znížili príjmy nemeckých vývozcov vína o viac ako 20 %.



Za 12 mesiacov do marca 2025 nemeckí vinári vyviezli do USA 12,8 milióna litrov vína za približne 61 miliónov eur. To predstavuje približne šestinu celkových príjmov z vývozu vo výške 380 miliónov eur.



Z hľadiska objemu predstavuje vývoz do USA 11 % z celkového exportu vína na úrovni 118 miliónov litrov.



Aj nemeckí vývozcovia hľadajú alternatívne trhy. Vzhľadom na globálny trend smerom k zvýšenej spotrebe bieleho vína je Nemecko v dobrej pozícii, pričom na 69 % jeho viníc sa pestujú biele odrody hrozna.



„Nadviazanie dobrých vzťahov s dovozcami, maloobchodníkmi alebo reštaurátormi na novom trhu však zvyčajne trvá niekoľko rokov,“ poznamenal Büscher.



Európska komisia už nejaký čas rokuje s USA o clách, ale výsledok zostáva neistý. Americký prezident Trump oznámil, že EÚ zašle list s výškou ciel.



V pondelok (7. 7.) začal s rozposielaním listov jednotlivým krajinám, v ktorých načrtol colné požiadavky, pričom odložil zavedenie nových dovozných ciel do 1. augusta. To dáva Európskej únii viac času na rokovanie s USA o alternatívnom riešení.