Wiesbaden 17. augusta (TASR) - Nemeckí výrobcovia majú problém udržať krok s objednávkami. Dôvodom meškania pri ich dokončení sú problémy v dodávateľských reťazcoch v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala z DPA.



Podľa údajov, ktoré v stredu zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis, v období od začiatku mája do konca júna sa hodnota evidovaných objednávok po úprave o cenové vplyvy zvýšila o 0,5 %.



A medziročne vzrástla v absolútnom vyjadrení o 14,1 %. Toto číslo je najvyššie od začiatku záznamov v roku 2015.



Oneskorenie dokončenia objednávok sa pripisuje narušeniam v dodávateľských reťazcoch. Teoreticky by firmám trvalo osem mesiacov, kým by úplne spracovali nevybavené objednávky.