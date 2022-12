Nemeckí výrobcovia varujú pred náhlym odchodom z Číny

Berlín 13. decembra (TASR) - Vplyvná nemecká federácia výrobcov strojov v utorok varovala pred náhlym odchodom z Číny pre obavy o tesné väzby medzi najväčšou európskou ekonomikou s autoritárskou ázijskou krajinou. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Nemecké firmy čelia výzvam, aby znížili svoju veľkú závislosť od druhej najväčšej svetovej ekonomiky po ruskej invázii na Ukrajinu a následnom znížení exportu ruskej energie do Európy.



Zväz nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA) však upozornil, že Čína je pre jeho 3500 členov "obrovským a dôležitým trhom" a varoval pred príliš unáhlenými krokmi.



"Čínsky trh nie je možné nahradiť v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte," povedal prezident VDMA Karl Haeusgen. "Vývoz do Číny poskytuje dobre platené a vysokokvalifikované pracovné miesta v Nemecku."



Namiesto toho vyzval Berlín, aby podporil firmy v Nemecku, pomohol im otvoriť nové predajné trhy a naliehal na Európsku úniu (EÚ), aby uzavrela nové dohody o voľnom obchode v Ázii.



Haeusgen však pripustil, že hospodárska politika Číny má negatívny vplyv na zahraničné spoločnosti a Berlín by mal prehodnotiť svoj vzťah s Pekingom.



Zároveň ale obhajoval prekvitajúce obchodné vzťahy s Čínou a uviedol, že otvorenie čínskej ekonomiky pomohlo stámiliónom Číňanov dostať sa z chudoby.



Varoval tiež pred ničivými následkami, ak Čína zaútočí na Taiwan, pričom povedal, že Západ bude pravdepodobne reagovať rovnako po invázii Ruska na Ukrajinu koncom februára.



Moskva od začiatku vojny čelí bezprecedentným sankciám, pričom mnohé západné spoločnosti zastavili v Rusku výrobu.



Peking považuje demokratický, samosprávny Taiwan za súčasť svojho územia a zvyšuje vojenský, diplomatický a ekonomický tlak na ostrov.



Výzvy VDMA na diverzifikáciu podnikania na nové trhy mimo Číny sa zhodujú s postojom nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý tiež varoval pred ostrým "odtrhnutím sa" od ázijského giganta.



Scholz v novembri navštívil Čínu v sprievode delegácie vrcholových manažérov, čo vyvolalo hnev nad tesnými ekonomickými väzbami Nemecka na autoritárske režimy.