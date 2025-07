Nemeckí vývozcovia odmietajú obchodnú dohodu s USA za akúkoľvek cenu

Berlín 10. júla (TASR) - Nemeckí vývozcovia si v obchodnom konflikte so Spojenými štátmi neželajú dohodu za akúkoľvek cenu. Vyhlásil to vo štvrtok Dirk Jandura, prezident Združenia nemeckého veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb (BGA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Naše záujmy musia byť zohľadnené v dohode s USA,“ povedal Jandura. „Potrebujeme spravodlivú dohodu pre celú Európu. Nesmie byť uzavretá za každú cenu,“ zdôraznil. Jandura tiež vyzval na posilnenie jednotného európskeho trhu s cieľom zlepšiť rokovaciu pozíciu EÚ a zmierniť vplyv ciel. Európska komisia (EK) sa usiluje dosiahnuť rámcovú obchodnú dohodu s USA v najbližších dňoch, ešte pred 1. augustom, ktorý americký prezident Donald Trump stanovil ako termín na rozsiahle zvýšenie ciel.



USA boli v roku 2024 najväčším obchodným partnerom Nemecka s obojstranným obchodom s tovarom v celkovej hodnote 253 miliárd eur. Nemecký vývoz do Spojených štátov v máji medzimesačne klesol o 7,7 % po 10,5-percentnom poklese v apríli.