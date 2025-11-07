< sekcia Ekonomika
Nemeckí zákonodarcovia schválili predĺženie Deutschlandticket
Autor TASR
Berlín 7. novembra (TASR) - Nemeckí zákonodarcovia sa v piatok dohodli na predĺžení platnosti obľúbeného mesačného lístka na verejnú dopravu, ktorý držiteľom umožňuje využívať miestne a regionálne dopravné prostriedky za výhodnú cenu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Bundestag (dolná komora nemeckého parlamentu) schválil návrh zákona o poskytnutí ročného príspevku z federálnych fondov vo výške 1,5 miliardy eur na podporu Deutschlandticket do konca roka 2030. Jeho platnosť mala vypršať na budúci rok, ak by sa nenašli nové financie.
Šestnásť spolkových krajín krajiny prispeje tiež sumou 1,5 miliardy eur na kompenzáciu miestnym dopravcom za stratené príjmy.
Od zavedenia lacného mesačného lístka v roku 2023 ho využilo približne 14 miliónov ľudí, hoci jeho cena neustále rástla. Začínal sa na 49 eurách, začiatkom tohto roka sa zvýšil na 58 eur a v januári 2026 jeho cena opäť stúpne, na 63 eur.
Od roku 2027 bude cena určená indexom, ktorý ešte nebol vytvorený a ktorý bude odrážať náklady na pracovnú silu, energie a všeobecné zvyšovanie nákladov.
Lístok je dostupný iba na základe predplatného, takže ho nemôžu používať turisti. Držiteľa oprávňuje cestovať vo všetkých miestnych a regionálnych autobusoch, vlakoch druhej triedy a električkách, ale nie v medzimestských rýchlikoch.
