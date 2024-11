Nemeckí zákonodarcovia v pondelok zrušili rokovanie o rozpočte

Berlín 11. novembra (TASR) - Nemeckí zákonodarcovia v pondelok zrušili zásadnú schôdzu o plánovaní rozpočtu. Dôvodom sú spory strán o načasovanie volieb, ktorých cieľom je ukončiť obdobie politickej neistoty po rozpade koalície kancelára Olafa Scholza minulý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zrušenie posledného zasadnutia parlamentného rozpočtového výboru tento týždeň predstavuje riziko oneskorenia nemeckého rozpočtu na rok 2025. A to v čase, keď sa množia výzvy na intervenciu vlády s cieľom odvrátiť hospodársku krízu v najväčšej európskej ekonomike.



Vláda kancelára Scholza minulú stredu (6. 11.) stratila parlamentnú väčšinu, keď Slobodní demokrati (FDP) vystúpili z koalície, keďže ich koaliční partneri chceli míňať viac a v prípade potreby využívať vládne pôžičky.



Po zrušení schôdze rozpočtového výboru je menej pravdepodobné, že sa v Bundestagu podarí dať dohromady väčšinu na schválenie rozpočtu, aj keď ho Scholzovi sociálni demokrati a zelení, ktorí zostávajú vo vláde, stihnú navrhnúť.



Opoziční konzervatívci, ktorí majú v prieskumoch veľký náskok, tvrdia, že Scholz odkladá voľby pre politický zisk. Podľa nich dúfa, že v čase, ktorý mu zostáva do volieb, zaboduje v politike.



Scholz pôvodne plánoval uskutočniť nové voľby do konca marca. V nedeľu (10. 11.) však naznačil ochotu požiadať Spolkový snem, aby ho odvolal skôr, ak sa lídri parlamentných strán rozhodnú, že je to potrebné.



To by mohlo viesť k skorším voľbám, aj keď možno za cenu preťaženia byrokracie, ktorá nie je zvyknutá organizovať hlasovania v takých krátkych termínoch. Plánovanie volieb v zimnom období, keď sú sviatky a ľudí trápia choroby, je ťažšie ako v tradičných jarných a letných mesiacoch.