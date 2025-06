Nemeckí Zelení odmietajú zmiernenie smernice o dodávateľskom reťazci

Berlín 23. júna (TASR) - Popredná predstaviteľka nemeckej opozičnej strany Zelených vyzvala vládnu koalíciu v Berlíne, aby netlačila na zmeny európskej legislatívy o dodávateľskom reťazci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Kancelár Friedrich Merz a jeho koaliční partneri zo Sociálnodemokratickej strany (SPD) by mohli presadzovať zrušenie smernice, ktorú Európska únia (EÚ) schválila minulý rok s cieľom posilniť ochranu ľudských práv, uviedla v pondelok poslankyňa nemeckého parlamentu za Zelených Ricarda Langová. „Merz nesmie zničiť európsky zákon o dodávateľských reťazcoch a SPD by sa nemala prizerať, ako to robí,“ dodala opozičná politička. Európski spotrebitelia musia mať záruky, že ich oblečenie a mobilné telefóny nie sú výsledkom detskej alebo nútenej práce, zdôraznila Langová.



Smernica o náležitej starostlivosti firiem v oblasti udržateľnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) vyžaduje, aby väčšie firmy pôsobiace v EÚ kontrolovali, či ich dodávateľské reťazce nevyužívajú nútenú prácu alebo nepoškodzujú životné prostredie, a aby v takom prípade prijali potrebné opatrenia. Sankcie zahŕňajú pokuty až do výšky 5 % ich globálneho obratu. Kritici smernicu kritizujú ako príliš byrokratickú a žiadajú zjednodušenie niektorých opatrení.



Kancelár Merz sa vyslovil za zrušenie smernice, koaličná dohoda jeho konzervatívneho bloku CDU/CSU so sociálnymi demokratmi však obsahuje záväzok uplatňovať legislatívu o dodávateľských reťazcoch na úrovni EÚ. Zástupcovia členských štátov EÚ sa v pondelok stretnú v Bruseli na rokovaniach o smernici. Jedným zo zvažovaných návrhov je zmiernenie legislatívy tak, aby sa týkala menšieho počtu spoločností. Akékoľvek zmeny smernice by musel schváliť Európsky parlament.