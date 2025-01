Nemecko 5 rokov po brexite neočakáva zjednodušenie obchodu s Britániou

Berlín 31. januára (TASR) - Aj päť rokov po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) sú odborníci v Nemecku skeptickí, pokiaľ ide o možnosť výrazného zjednodušenia obchodu cez Lamanšský prieliv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Labouristická vláda premiéra Keira Starmera je síce Európe naklonená a sľubuje nový začiatok vo vzťahoch s EÚ, prípadný návrat do spoločenstva alebo jeho colnej únie však stále vylučuje, uviedol v piatok Marc Lehnfeld z nemeckej Spolkovej agentúry pre obchod a investície (Germany Trade and Invest, GTAI). "Skutočné zlepšenie obchodných vzťahov je preto ťažké dosiahnuť," dodal.



Obchodné vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Nemeckom v dôsledku brexitu výrazne utrpeli, najmä v oblasti tovaru. Hoci sa objem nemecko-britského obchodu v roku 2024 prvýkrát od vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ 31. januára 2020 vrátil na úroveň spred brexitu, skutočné oživenie je ešte ďaleko, uviedol Lehnfeld.



Obchod s najdôležitejšou komoditou, automobilmi, je podľa neho stále o 12 % nižší ako v roku 2019. Veľkú časť zlepšenia zároveň spôsobuje obchod so zlatom, pre ktorý je Spojené kráľovstvo najdôležitejším obchodným centrom. Po zohľadnení inflácie návrat na predbrexitovú úroveň fakticky nenastal, priblížil Lehnfeld.



Vzájomný obchod podľa nemeckej rozvojovej agentúry zaťažuje predovšetkým colná byrokracia. Vysielanie zamestnancov sa takisto stalo oveľa ťažším a drahším. Pred brexitom mali Nemci, rovnako ako ostatní občania EÚ, voľný prístup na britský pracovný trh. Podľa odhadov vlády v Berlíne žije v Spojenom kráľovstve 220.000 až 250.000 nemeckých občanov.