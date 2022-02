Nemecko a Francúzsko dodržia termín globálnej dane v roku 2023

Berlín 18. februára (TASR) - Nemecká vláda si stojí za svojím cieľom zaviesť globálnu daň z príjmu právnických osôb podľa plánu 1. januára 2023. Vyhlásil to minister financií Christian Lindner v piatok počas stretnutia so svojimi partnermi zo skupiny G20, dvadsiatich najväčších ekonomík sveta.



"Je to nepochybne ambiciózny harmonogram, ale je to aj veľký a dôležitý projekt pre medzinárodnú daňovú spravodlivosť," odpovedal Lindner na otázku, či stále podporuje tento termín.



Minulý rok v októbri dosiahlo takmer 140 krajín dohodu o minimálnej globálnej dani vo výške 15 % pre nadnárodné spoločnosti, aby internetovým gigantom, ako sú Google, Amazon či Facebook, zabránili vyhýbať sa "spravodlivým daniam" tým, že si zaregistrujú sídlo v krajinách s nízkymi daňami.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v piatok uviedol tiež, že je za "rýchlu implementáciu" dohody a podporil aj termín zavedenia dane od roku 2023.



Tento harmonogram sa všeobecne považuje za ambiciózny, v neposlednom rade preto, že administratíva prezidenta USA Joea Bidena sa snaží prijať legislatívu, ktorá by zosúladila americké zákony s globálnou dohodou.



TASR správu prevzala z agentúry AFP.