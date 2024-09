Nemecko a Francúzsko očakávajú spomaľovanie inflácie

Frankfurt nad Mohanom/Budapešť 13. septembra (TASR) - Dvaja najväčší akcionári Európskej centrálnej banky (ECB) sú presvedčení, že inflácia sa vyvíja správnym smerom a počítajú s jej ďalším spomaľovaním a následne aj s ďalším poklesom úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.



Prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank Joachim Nagel aj guvernér francúzskej Banque de France Francois Villeroy de Galhau v piatok podporili rozhodnutie ECB z predchádzajúceho dňa znížiť úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Navyše, boli podstatne optimistickejší než kedykoľvek za posledné dva roky, že boj ECB s infláciou sa banke podarilo vyhrať.



"Inflačný obraz vyzerá veľmi dobre," povedal Nagel v piatok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. "Momentálne predpokladáme, a ostatné údaje to ukazujú, že by sme mali dvojpercentný inflačný cieľ do konca roka 2025 dosiahnuť," dodal.



Villeroy išiel ešte ďalej, keď povedal, že "smer cesty jednoznačne poukazuje na nižšie úrokové sadzby, aj keď miernejším tempom, pričom to bude závisieť od prichádzajúcich dát. Mali by sme pokračovať v postupnej redukcii," uviedol na finančnom fóre Eurofi v Budapešti. "Tempo znižovania však musí byť pragmatické: nezaväzujeme sa dopredu k žiadnej konkrétnej sadzbe a naďalej si ponechávame možnosť voľby počas budúcich zasadnutí," dodal.



Medziročná miera inflácie dosiahla v eurozóne v auguste 2,2 % oproti júlovej hodnote 2,6 %. To je najnižšia miera inflácie v menovej únii od júla 2021 a iba 0,2 percentuálneho bodu nad inflačným cieľom ECB.