Nemecko a Francúzsko odmietajú platiť za dodávky plynu v rubľoch

Berlín/Paríž 31. marca (TASR) - Nemecko a Francúzsko odmietli požiadavku Ruska začať platiť za dodávky ruského plynu v rubľoch. Podľa nich je rozhodnutie Moskvy požadovať platby za surovinu od 1. apríla v rubľoch neakceptovateľným porušením kontraktov, pričom dodali, že tento krok "sa rovná vydieraniu". TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck na tlačovej konferencii po rokovaní s francúzskym ministrom financií Brunom Le Maire uviedol, že nový dekrét, ktorý vo štvrtok podpísal ruský prezident Vladimir Putin, zatiaľ nevidel, Nemecko je však pripravené na všetky možné scenáre. Medzi nimi je aj zastavenie dodávok ruského plynu do Európy.



Habeck povedal, že Rusku sa nepodarí takýmto spôsobom rozdeliť západných spojencov. Ako dodal, "spojenci sa Ruskom nenechajú vydierať".



Nesúhlas s platbami v rubľoch dal najavo aj Bruno Le Maire. Povedal, že tak Nemecko, ako aj Francúzsko požiadavku Ruska na platby za plyn v ruskej mene odmieta a rovnako je pripravené na zastavenie dodávok. "Nie je vylúčené, že zajtra dôjde k situácii, keď žiadny ruský plyn nepotečie. Je na nás, aby sme sa na to pripravili, a to aj robíme," citovala AFP francúzskeho ministra.



Vladimir Putin oznámil, že podpísal dekrét, podľa ktorého budú musieť zahraniční odberatelia od 1. apríla platiť za dodávky ruského plynu v rubľoch. V prípade, že sa platby nezrealizujú, dodávky sa zastavia.