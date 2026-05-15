< sekcia Ekonomika
Nemecko a Kazachstan rokujú o zabezpečení stabilných dodávok ropy
Politické a obchodné vzťahy Ruska s Nemeckom poznačila vojna na Ukrajine.
Autor TASR
Astana 15. mája (TASR) - Kazašský minister energetiky Erlan Akkenženov rokoval s nemeckou veľvyslankyňou v Astane Monikou Iversenovou o dodávkach ropy. „Strany diskutovali o súčasnom stave a perspektívach ďalšieho rozvoja spolupráce v ropnom sektore, vrátane zabezpečenia stabilných dodávok kazašskej ropy do Nemecka,“ oznámilo v piatok ministerstvo energetiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Obe strany podľa ministerstva potvrdili záujem o ďalšie posilňovanie kazašsko-nemeckej spolupráce v energetickej oblasti. V prvom štvrťroku 2026 dosiahli dodávky ropy z Kazachstanu do Nemecka 730.000 ton, čo je o 353.000 viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Ruská vláda koncom apríla oznámila, že dodávky ropy z Kazachstanu do Nemecka cez ropovod Družba budú od 1. mája zastavené. Vicepremiér Alexander Novak rozhodnutie odôvodnil technickými faktormi. Kazachstanské ministerstvo energetiky následne oznámilo, že v máji vyvezie 260.000 ton ropy určenej pôvodne pre Nemecko cez ruský prístav Ust-Luga, ako aj prostredníctvom Kaspického ropovodného konzorcia (CPC).
Zastavenie dodávok z Kazachstanu cez ropovod Družba zasiahlo približne 17 % z 12 miliónov ton ropy, ktorú ročne spracuje nemecká rafinéria PCK v meste Schwedt. Palivo z nej zásobuje zhruba 90 percent automobilov v Berlíne a Brandenbursku.
Politické a obchodné vzťahy Ruska s Nemeckom poznačila vojna na Ukrajine. Dodávky ruskej ropy boli po jej začiatku zastavené a Nemecko namiesto nich zvýšilo dovoz ropy do rafinérie PCK z Kazachstanu cez severnú vetvu ropovodu Družba. Prechádza Poľskom a od roku 2023 bola jej prevádzka opakovane prerušená pre ukrajinské útoky na jej ruskú časť.
Obe strany podľa ministerstva potvrdili záujem o ďalšie posilňovanie kazašsko-nemeckej spolupráce v energetickej oblasti. V prvom štvrťroku 2026 dosiahli dodávky ropy z Kazachstanu do Nemecka 730.000 ton, čo je o 353.000 viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Ruská vláda koncom apríla oznámila, že dodávky ropy z Kazachstanu do Nemecka cez ropovod Družba budú od 1. mája zastavené. Vicepremiér Alexander Novak rozhodnutie odôvodnil technickými faktormi. Kazachstanské ministerstvo energetiky následne oznámilo, že v máji vyvezie 260.000 ton ropy určenej pôvodne pre Nemecko cez ruský prístav Ust-Luga, ako aj prostredníctvom Kaspického ropovodného konzorcia (CPC).
Zastavenie dodávok z Kazachstanu cez ropovod Družba zasiahlo približne 17 % z 12 miliónov ton ropy, ktorú ročne spracuje nemecká rafinéria PCK v meste Schwedt. Palivo z nej zásobuje zhruba 90 percent automobilov v Berlíne a Brandenbursku.
Politické a obchodné vzťahy Ruska s Nemeckom poznačila vojna na Ukrajine. Dodávky ruskej ropy boli po jej začiatku zastavené a Nemecko namiesto nich zvýšilo dovoz ropy do rafinérie PCK z Kazachstanu cez severnú vetvu ropovodu Družba. Prechádza Poľskom a od roku 2023 bola jej prevádzka opakovane prerušená pre ukrajinské útoky na jej ruskú časť.