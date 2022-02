Nemecko a Rakúsko vyzývajú na zníženie verejného dlhu Európy

Berlín 14. februára (TASR) - Nemecko a Rakúsko spojili svoje sily a na stretnutí ministrov financií Európskej únie (EÚ) vyzvali členské štáty, aby znížili svoj verejný dlh. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



„Je to pevné základné presvedčenie, že musíme opäť vidieť pokles vládneho dlhu v Európe,“ povedal nemecký minister financií Christian Lindner pred rokovaním so svojím rakúskym kolegom Magnusom Brunnerom.



„Dlh sa musí znížiť, aby bola zabezpečená aj fiškálna stabilita a zachovaná akcieschopnosť centrálnych bánk,“ vyhlásil Lindner.



Zároveň podčiarkol význam investícií do konkurencieschopnosti európskych ekonomík a do čistých technológií. A hoci v prípade technológií ide prevažne o súkromný kapitál, „štáty majú tiež svoju zodpovednosť“, dodal nemecký minister.



Brunner vyjadril podporu pre ďalšie zjednodušenie a presadzovanie dlhových pravidiel v EÚ. Argumentoval pritom, že Pakt stability a rastu poskytuje v tomto dostatočnú flexibilitu.



Francúzsko a ďalšie krajiny európskeho bloku vyvolali v Bruseli diskusie o tom, či reformovať pravidlá Paktu stability a rastu, ktoré stanovujú, že dlh štátov nesmie byť vyšší ako 60 % ich hrubého domáceho produktu (HDP).



Počas pandémie nového koronavírusu boli tieto pravidlá pozastavené a opätovne by mali začať platiť v roku 2023.



Podľa Európskej komisie je pomer verejného dlhu k HDP v EÚ v súčasnosti približne na úrovni 92 %. Medzi členskými štátmi sú pritom veľké rozdiely. Kým dlh Talianska dosahuje približne 155 % jeho HDP, v Holandsku je to zhruba 57 % HDP.



Vysoko zadlžené krajiny sa obávajú, že rýchly návrat k pravidlám by mohol poškodiť zotavovanie ich hospodárstiev z pandémie.