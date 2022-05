Miláno/Berlín 21. mája (TASR) - Nemecko a Taliansko schválili ruskú schému platieb za plyn po súhlase Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nemecko a Taliansko po porade s Bruselom povedali firmám, že si môžu otvoriť rubľové účty, aby prostredníctvom nich platili za ruský plyn, a neporušia tým sankcie EÚ proti Moskve, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou.



Diskusia o ruskej požiadavke, aby zahraniční kupci platili za plyn v rubľoch, je testom pre európske vlády a ich tvrdý postoj voči Moskve pre vojnu na Ukrajine. Poľsko, Bulharsko a Fínsko odmietli požiadavky Ruska, aby importéri platili za plyn cez rubľové účty v Gazprombank. Preto Rusko zastavilo dodávky do týchto krajín. Ostatné štáty EÚ však nie sú ochotné navádzať firmy na kroky, ktoré by mohli spôsobiť, že prídu o ruský plyn dôležitý pre ich ekonomiky.



Brusel vydal dva súbory písomných usmernení, ako môžu importéri platiť za ruský plyn bez porušenia sankcií. Celá záležitosť však zostáva nevyjasnená, keďže predstavitelia EÚ tiež za zatvorenými dverami radili firmám, aby si neotvárali rubľové účty v Gazprombank. Podľa niektorých bruselských diplomatov boli rady Európskej komisie (EK) úmyselne vágne, aby umožnili členským štátom otvoriť si rubľové účty a pokračovať v nákupe ruského plynu.



"Niekto by mohol mať dojem, že to necháva otvorené dvere, aby všetko pokračovalo ako doteraz," uviedol jeden diplomat pre Reuters. Dodal, že existuje riziko podkopania jednoty EÚ, ak si niektoré krajiny otvoria rubľové účty a iné nie. Podobne sa vyjadrili aj ďalšie zdroje.



EK sa odmietla vyjadriť k týmto diskusiám. Jej hovorca však vo štvrtok (19. 5.) uviedol, že EK neodporúča firmám, aby si otvárali rubľové účty.



Podľa dvoch zdrojov Berlín povedal domácim dovozcom plynu, že si môžu otvoriť rubľové účty a platiť za ruský plyn bez porušenia sankcií, pokiaľ neplatia v rubľoch, ale v menách uvedených v dlhodobých kontaktoch. Zdroje dodali, že Nemecko, ktoré je najväčším dovozcom ruského plynu v regióne, konzistentne v tejto záležitosti konalo v koordinácii s EÚ.



Talianska vláda sa takisto radila s EK, ako platiť za ruský plyn, povedal pre Reuters zdroj z talianskej vlády. Taliansky energetický koncern Eni už v utorok (17. 5.) oznámil, že si otvorí dva účty v Gazprombank - eurový a rubľový.