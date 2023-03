Nemecko a Taliansko sú proti plánu EÚ na zákaz spaľovacích motorov

Berlín/Rím 2. marca (TASR) - Nemecko a Taliansko pohrozili, že zablokujú zákaz predaja nových áut so spaľovacím motorom v Európskej únii (EÚ) od roku 2035. To ohrozuje tzv. zelené ciele bloku. TASR o tom informuje na základe správy portálu europe.autonews.



Nemecko požaduje, aby Európska komisia prišla s návrhom na výnimku pre vozidlá, ktoré používajú klimaticky neutrálne syntetické palivá. Taliansko je proti zákazu. Svoj nesúhlas s plánom naznačili aj Poľsko a Bulharsko.



Nemecký minister dopravy Volker Wissing v utorok (28. 2.) povedal, že jeho krajina nepodporí zákaz predaja nových áut so spaľovacími motormi od roku 2035, ak nezískala záruky o výnimke pre syntetické palivá.



Vlani v októbri sa členské štáty EÚ, Európska komisia a vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) dohodli na znížení emisií oxidu uhličitého (CO2) z nových áut na nulu do roku 2035. V praxi to znamená zastavenie predaja nových benzínových a naftových áut, ľahkých úžitkových vozidiel a hybridov v bloku k tomuto dátumu v prospech čisto elektrických vozidiel.



Členské štáty aj EP už zákaz predaja nových áut s benzínovým a naftovým motorom od roku 2035 schválili. Niektoré krajiny, ako napríklad Nemecko, však požiadali Komisiu, aby navrhla výnimku pre autá s tzv. e-palivami. Argumentujú, že sa dajú vyrábať pomocou obnoviteľnej energie a uhlíka zachyteného zo vzduchu.



Minister Wissing pohrozil, že Nemecko sa zdrží pri konečnom hlasovaní, pokiaľ Komisia nenavrhne, ako možno nové autá so spaľovacím motorom registrovať aj po tomto dátume, ak budú jazdiť výlučne na e-palivá.



Podľa Wissinga syntetické palivá sa musia vyrábať vo veľkých množstvách čo najskôr, aby sa pokryli dopyt po palivách v prípade automobilov predaných pred rokom 2035, ako aj nákladných vozidiel, lodí či lietadiel.



Komisia však návrh na výnimku pre e-palivá nepredložila, čo vyvoláva pochybnosti o prijatí kľúčovej dohody.



Táto záležitosť vyvolala rozpory aj v nemeckej vládnej koalícii medzi Wissingovými slobodnými demokratmi a stranou Zelených, ktorá podporuje úplný zákaz spaľovacích motorov.



Zákaz spaľovacích motorov v EÚ sa už v rámci vnútorných rokovaní bloku dostal ďaleko. Zvrátenie dohody v tomto štádiu je nepravdepodobné a bolo by "politicky toxické".



Konečnom hlasovanie ministrov členských štátov EÚ, ktoré sa má uskutočniť 7. marca, sa zvyčajne považuje za formálne. Predbežné rokovanie predstaviteľov EÚ o tejto otázke bolo odložené na piatok (3. 3.). Bez súhlasu Nemecka je prijatie zákona ohrozené, keďže ani "Poľsko a Bulharsko nechcú koniec spaľovacích motorov a Taliansko sa tiež chce zdržať hlasovania".



"Takto by sa zabránilo získaniu kvalifikovanej väčšiny a postupné vyradenie spaľovacieho motora by sa zamietlo," napísal na sociálnej sieti Twitter Michael Bloss, europoslanec z nemeckej strany Zelených.



Na prijatie zákona je potrebná kvalifikovaná väčšina v Rade EÚ. To znamená najmenej 55 % hlasov z najmenej 15 členských štátov, ktoré zastupujú minimálne 65 % obyvateľov Únie.



Ak nebude tento návrh prijatý v prvom čítaní, Rada 27 členských štátov môže vykonať zmeny v legislatívnom návrhu a poslať dokument späť Európskemu parlamentu v súlade s riadnym legislatívnym postupom EÚ. Je to však veľmi neobvyklé.