Nemecko akceptuje nové dlhy v rámci bezprecedentného balíka stimulov

Berlín 23. marca (TASR) - Nemecko sa zaviazalo prijať nové dlhy v rámci bezprecedentného balíka stimulov v celkovej hodnote viac ako 750 miliárd eur na zmiernenie poklesu ekonomiky pre pandémiu nového koronavírusu.



Vláda si v rámci doplnkového rozpočtu požičia 156 miliárd eur na financovanie dodatočných sociálnych výdavkov a priamej pomoci firmám.



Nemecko tiež schválilo vytvorenie záchranného fondu v hodnote 600 miliárd eur, ktorý bude poskytovať firmám postihnutým vírusom pôžičky a garancie, a tiež kupovať v nich podiely. Tento fond bude pozostávať z garancií vo výške 400 miliárd eur, prostriedkov na záchranu firiem vo výške 100 miliárd eur a zvyšných 100 miliárd eur bude určených na štátne pôžičky.



Vláda urobila správnu vec, keď nasadila túto "bazuku“, povedal minister hospodárstva Peter Altmaier na tlačovej konferencii v Berlíne. Varoval investorov, či už z hedžových alebo iných fondov, aby nevyužívali krízu a nesnažili sa tlačiť ceny nemeckých spoločností nadol, aby ich mohli lacno kúpiť. A odkázal im, že vláda v Berlíne je odhodlaná pomáhať nemeckým firmám v tejto situácii.



Vládna koalícia kancelárky Angely Merkelovej tak vzhľadom na devastujúce dôsledky pandémie upúšťa od svojho dlhodobého záväzku vyrovnaného rozpočtu. A využíva krízové právomoci na pozastavenie pravidiel obmedzujúcich pôžičky, ktoré sú zakotvené v ústave.



Podľa ministra financií Olafa Scholza nemecká ekonomika by mohla tento rok klesnúť približne o 5 %.



Kabinet kancelárky Merkelovej, ktorá je v domácej karanténe, v pondelok na mimoriadnom zasadaní schválil plán výdavkov. Merkelová sa na rokovaní zúčastnila prostredníctvom videokonferencie.



Scholz po stretnutí povedal, že kancelárka je v dobrom zdravotnom stave a plní si svoje povinnosti doma tak, ako mnoho iných ľudí v Nemecku.



Uviedol tiež, že okrem 156 miliárd eur v doplnkovom rozpočte by mohol záchranný fond v prípade potreby vydať dlhopisy za 200 miliárd eur. Konečná výška pôžičiek bude závisieť od toho, koľko spoločností požiada vládu o pomoc, uviedol štátny tajomník ministerstva financií Jörg Kukies.



V stredu (25. 3.) vláda predloží doplnkový rozpočet dolnej komore parlamentu na schválenie. V piatok (27. 3.) by o ňom mohla hlasovať horná komora.



V pondelok spustila nemecká vláda aj pôžičky firmám prostredníctvom štátnej rozvojovej banky KfW vo výške približne 500 miliárd eur.



„Je to všetko o rýchlej a nebyrokratickej pomoci podnikom,“ povedal Altmaier. „Veľká časť z toho je poskytnutie likvidity.“