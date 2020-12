Berlín spustil prevádzku skompletizovanej linky metra U5

Berlín 4. decembra (TASR) – V nemeckej metropole Berlín v piatok uviedli do prevádzky novú linku metra, ktorá spája oba okraje mesta cez jeho kľúčové orientačné body – Brandenburskú bránu a Alexanderplatz.



Pravidelná preprava sa začala na poludnie, zhruba desať rokov po tom, ako sa začali stavebné práce. Úsek dlhý 2,2 kilometra uzatvára trasu linky U5 práve medzi Brandenburskou bránou a Alexandrovým námestím.



Skompletizovala sa tak linka smerujúca z berlínskej Hlavnej železničnej stanice do obce Hönow na východnej periférii mesta. Pasažieri odteraz môžu cestovať oboma smermi bez prestupovania.



„Berlín, kedysi rozdelené a už 30 rokov opäť zjednotené mesto, sa dnes posunulo o ďalší krok k sebe," uviedla pri tejto príležitosti vo videospráve nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorú cituje agentúra DPA. Nová linka, ktorá prepája množstvo kľúčových atrakcií, bude podľa nej tiež prínosom pre turistický ruch.



V rámci skompletizovania linky boli postavené tri nové podzemné stanice, hoci jedna – na slávnom berlínskom Múzejnom ostrove – ešte stále nie je dokončená a otvoriť by ju mali do leta 2021. Kolaudácia posledného úseku bola pôvodne plánovaná na rok 2017, uvádza sa na webovej stránke Berlin.de. Berlínsky dopravný podnik odhadol, že vybudovanie posledného úseku trate stálo približne 540 miliónov eur.