Nemecko bude kontrolovať dcérske firmy Rosnefti ďalších šesť mesiacov

Berlín 8. septembra (TASR) - Nemecká vláda v piatok oznámila, že ponechá dve dcérske spoločnosti ruského ropného gigantu Rosnefť pod kontrolou nemeckých úradov ďalších šesť mesiacov. TASR správu prevzala z AP.



Vláda pred rokom oznámila, že dáva spoločnosti Rosneft Deutschland GmbH a Rosneft Refining and Marketing GmbH pod správu Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA). V marci 2023 nemecký spolkový súd zamietol sťažnosti Rosnefti a potvrdil rozhodnutie vlády.



Správcovstvo umožnilo nemeckým úradom udržať kontrolu nad troma ruskými rafinériami v krajine - vo Schwedte, Karlsruhe a Vohburgu. Rosnefť sa v tom čase podieľala približne 12 % na celkovej rafinácii ropy v Nemecku.



Ministerstvo hospodárstva v piatok uviedlo, že opätovne predlžuje správcovstvo do 10. marca 2024, "aby zabezpečilo dodávky energie".



Rafinéria vo Schwedte dodáva totiž ropné produkty pre hlavné mesto a veľkú časť severovýchodného Nemecka. Do konca roku 2022 vo veľkej miere spracovávala ruskú ropu. Teraz dostáva ropu z poľského prístavu Gdansk a z Kazachstanu.



Spolkový správny súd vo svojom rozhodnutí v marci uviedol, že vláda nebola povinná za daných okolností vypočuť si Rosnefť predtým, ako začne konať. Indície o možnom stiahnutí kapitálu podporili obavy, že by jej dcérske spoločnosti mohli skolabovať. Tomuto scenáru sa vláda rozhodla vyhnúť aj v prípade bývalej nemeckej dcéry ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom tým, že nad ňou prevzala kontrolu.



Nemecko neskôr znárodnilo bývalú divíziu Gazpromu, ktorá bola premenovaná na Securing Energy for Europe.