Mastová:Nemecko bude potrebovať miliardy na zaplátanie rozpočtu

Berlín 29. novembra (TASR) - Nemecká vláda bude potrebovať "vysokú dvojcifernú miliardovú sumu" na vyplnenie diery v rozpočte na rok 2024 po rozhodnutí ústavného súdu, ktoré spôsobilo chaos vo verejných financiách. Uviedla to v stredu Katja Mastová, členka strany Sociálnych demokratov (SPD) kancelára Olafa Scholza. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Lídri koaličných strán sa majú stretnúť v stredu večer, aby našli cestu z rozpočtovej krízy. Veľkosť rozpočtovej diery určí, či sa bude dať vykompenzovať úsporami, alebo bude potrebné ďalší rok pozastaviť tzv. dlhovú brzdu krajiny.



Minister financií Christian Lindner a jeho Slobodní demokrati (FDP) hovoria o nízkom dvojcifernom čísle.



Mastová z SPD je za pozastavenie dlhovej brzdy, ktorá obmedzuje rozpočtový deficit vlády na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa nej je možné nájsť "opodstatnenie" pre vyhlásenie mimoriadnej situácie, a tým aj pozastavenie dlhovej brzdy. Poukázala pritom na vojnu na Ukrajine a s ňou spojené náklady pre Nemecko, náklady na transformáciu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a zachovanie sociálnej súdržnosti.



Mastová očakáva, že koaličný výbor sa bude touto otázkou zaoberať v stredu. Domnieva sa však, že "celý balík nebude do večera na stole".



Podľa nemeckej banky Berenberg vláda bude potrebovať približne 30 až 40 miliárd eur na pokrytie výpadku financií v rozpočte na rok 2024. Banka Berenberg odhaduje tiež, že celkovo bude potrebných 175 miliárd eur v rokoch 2023 až 2027 po verdikte ústavného súdu z 15. novembra, podľa ktorého rozhodnutie koaličnej vlády presunúť 60 miliárd eur z nevyužitého dlhu z obdobia pandémie do klimatického a transformačného fondu bolo protiústavné.



Rozsudok zvýšil napätie v Scholzovej trojkoalícii, ktorá od nástupu do úradu pred takmer dvoma rokmi zaznamenala pokles podpory, keďže rieši sériu kríz.