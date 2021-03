P. Beyer: Nemecko by malo zastaviť výstavbu plynovodu Severný prúd 2

Berlín 31. marca (TASR) - Nemecko by malo zrušiť výstavbu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), uviedol v stredu koordinátor nemeckej vlády pre transatlantické vzťahy Peter Beyer, ktorého cituje agentúra DPA.



"Tento projekt je vážnou prekážkou pre nový začiatok transatlantických vzťahov," povedal Beyer.



Ako pripomína DPA, Spojené štáty sú proti výstavbe tohto podmorského plynovodu, ktorý má každý rok prepraviť okolo 55 miliárd kubických metrov zemného plynu z Ruska do Nemecka, pretože podľa Washingtonu povedie k príliš veľkej závislosti Európy od ruských energetických dodávok.



"Američania neočakávajú z našej strany iba zmenu rétoriky, ale aj zmenu nášho konania," priblížil Beyer dôvody, prečo by mal Berlín zastaviť výstavbu plynovodu, ktorý je na 90 percent dokončený.



Nemecká vláda doteraz odmietla akékoľvek politické zasahovanie do tohto obrovského projektu. V posledných týždňoch však Washington vyvíja na Berlín čoraz väčší tlak.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken varoval podniky zapojené do výstavby tohto plynovodu, že americký zákon prijatý v roku 2019 umožňuje uvalenie sankcií voči spoločnostiam, ktoré sa na tomto projekte podieľajú. Zároveň uviedol, že podľa USA je tento projekt "zlý nápad, zlý pre Európu, zlý pre Spojené štáty".



Podľa DPA však kritici USA tvrdia, že opozícia Washingtonu voči plynovodu je zakorenená v snahách predať Európe viac vlastného zemného plynu.