Nemecko by mohlo sprostredkovať rokovania medzi Moskvou a Kyjevom

Berlín 9. júna (TASR) - Nemecko by mohlo pomôcť sprostredkovať rokovania medzi Moskvou a Kyjevom s cieľom zabezpečiť, aby Ukrajina naďalej dostávala poplatky z tranzitu ruského plynu. Uviedol to v stredu nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



Strata týchto príjmov by totiž mohla ohroziť kontroverzný plynovod Nord Stream 2. Potrubie na dne Baltského mora v hodnote 10 miliárd eur má zdvojnásobiť dodávky ruského plynu do Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky.



Ruskí susedia, Ukrajina, Poľsko a pobaltské štáty, sa ostro postavili proti plynovodu, pretože sa obávajú, že to zvýši vplyv Moskvy v regióne.



Kyjev sa tiež obáva, že príde ročne o veľké príjmy z poplatkov za tranzit plynu, pretože Nord Stream 2 obchádza Ukrajinu.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyhlásil, že je pripravený robiť sprostredkovateľa, aby zabezpečil, že Kyjev bude dostávať poplatky.



Podľa jeho slov si vie predstaviť diskusiu o zabezpečení pokračovania zmluvy o tranzite aj po skončení súčasnej zmluvy, pretože Nemecko chce, aby plyn v dlhodobom horizonte prechádzal cez Ukrajinu.



Koncom roka 2024 sa končí zmluva o poplatkoch za tranzit plynu cez Ukrajinu, ktorú ruský energetický gigant Gazprom uzavrel v decembri 2019.



Maas dúfa, že kontrakt bude možné zmeniť z časovo obmedzeného na „otvorený kontrakt, ktorý poskytne Ukrajine väčšiu bezpečnosť pri plánovaní“.