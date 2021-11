Nemecko by mohlo získať miliardy z dodatočných daňových príjmov

Berlín 11. novembra (TASR) – Nemecko by mohlo v nadchádzajúcich rokoch získať miliardy eur z dodatočných daňových príjmov, čo budúcej vláde poskytne fiškálny priestor na zaplatenie zelených investícií. Ukázali to štvrtkové aktualizované odhady.



„Úspešným finančným manažmentom sme vytvorili priestor pre budúcu vládu,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii minister financií Olaf Scholz.



Nová nemecká vláda môže postaviť svoju budúcu politiku na solídnych verejných financiách vďaka lepším daňovým príjmom, než sa očakávalo, a hospodárskemu oživeniu po pandémii nového koronavírusu, vyhlásil Scholz, úradujúci minister financií a budúci kancelár.



Scholz pravdepodobne nahradí Angelu Merkelovú, keďže jeho strana Sociálni demokrati vyhrala septembrové parlamentné voľby. Na tlačovej konferencii povedal tiež, že nové odhady ministerstva financií sú „potešujúce“.



Podľa nich vláda do roku 2025 získa na daniach na všetkých úrovniach ďalších 179 miliárd eur v porovnaní s predchádzajúcim májovým odhadom.



Tento veľký rozdiel možno pripísať lepším než očakávaným „makroekonomickým číslam a dobrej návratnosti daní v roku 2021,“ uviedlo ministerstvo financií vo vyhlásení, keďže sa najväčšia európska ekonomika zotavuje z pandemického šoku.



Scholzova strana intenzívne rokuje so Zelenými a liberálnou FDP o zostavení budúcej koaličnej vlády, pričom centrom diskusie je otázka, ako financovať zelené investície.



V predbežnej dohode strany súhlasili, že sa nedotknú ústavnej „dlhovej brzdy“, ktorá obmedzuje deficity na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP), a nebudú zavádzať nové dane.



Dlhová brzda bola dočasne pozastavená po vypuknutí pandémie, keď Nemecko uvoľnilo financie na pomoc ľuďom a ekonomike. Očakáva sa pritom, že opäť vstúpi do platnosti v roku 2023.



Strany sa zhodli na potrebe masívnych investícií na podporu prechodu nemeckej ekonomiky na nulové emisie, ale ešte musia poskytnúť presnú sumu alebo stanoviť, ako budú investície financovať.