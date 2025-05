Nemecko čaká v najbližších rokoch o vyše 80 mld. eur na daniach menej

Berlín 16. mája (TASR) - Nemecko pravdepodobne vyberie na daniach v najbližších piatich rokoch o vyše 80 miliárd eur menej, než sa očakávalo pred siedmimi mesiacmi. Poukazuje na to najnovší odhad nemeckého ministerstva financií, ktorý zverejnili agentúry DPA a Reuters.



Podľa novej prognózy by príjmy Nemecka z daní v rokoch 2025 - 2029 mali byť v porovnaní s odhadom z októbra o 81,2 miliardy eur nižšie, uviedlo ministerstvo. Daňové príjmy do rozpočtu samotnej spolkovej vlády by mali byť nižšie o 33,3 miliardy eur. To je nepríjemná správa pre nového ministra financií Larsa Klingbeila, ktorý po páde predchádzajúcej vlády a predčasných voľbách pripravuje v súčasnosti nový rozpočet.



„Nová prognóza znamená, že príjmy do rozpočtu musíme navýšiť prostredníctvom vyššieho ekonomického rastu,“ povedal Klingbeil. Pri stanovovaní nového odhadu výberu daní bola kľúčová prognóza vývoja ekonomiky v najbližšom období. Tú vláda zverejnila koncom apríla, pričom podľa Berlína čaká Nemecko po dvoch rokoch hospodárskeho poklesu tento rok stagnácia. Navyše, na budúci rok počíta vláda s iba minimálnym rastom o 0,1 %.



Čo sa týka tohto roka, nový kabinet očakáva, že príjmy spolkovej vlády z daní klesnú oproti odhadom z októbra minulého roka o 600 miliónov eur. Ešte výraznejší pokles v porovnaní s predchádzajúcim odhadom hrozí samosprávam, kde sa čaká výber daní o 3,5 miliardy eur nižší. Naopak, spolkové štáty by mali získať z daní tento rok viac, než naznačoval odhad z októbra, a to o 1,1 miliardy eur.



Klingbeil, ktorý ministerstvo financií prevzal minulý týždeň, uviedol, že vláda by mala návrh rozpočtu na tento rok schváliť do konca júna. Bude zahrnovať daňové úľavy pre firmy na podporu rastu a zákon o vytvorení fondu na podporu infraštruktúry v objeme 500 miliárd eur. Po páde predchádzajúcej nemeckej vlády v novembri minulého roka sa už nepodarilo schváliť rozpočet na tento rok a Nemecko v súčasnosti funguje v rozpočtovom provizóriu.



Po schválení návrhu rozpočtu na tento rok by vláda mala schváliť v júli návrh rozpočtu na rok 2026. Nemecký parlament by o ňom mal potom začať rokovať v septembri.