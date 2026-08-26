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Nemecko čelí kybernetickým útokom zo strany spravodajských služieb
Združenie Bitkom pre účely svoje správy o kybernetickej bezpečnosti oslovilo na jar približne tisíc vedúcich pracovníkov a IT manažérov v nemeckých firmách.
Autor TASR
Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecké spoločnosti zaznamenali za posledných 12 mesiacov výrazne viac kybernetických útokov zo strany zahraničných spravodajských služieb ako v predchádzajúcom roku. V prieskume združenia digitálneho priemyslu Bitkom 37 % podnikov, ktoré čelili sabotáži, špionáži alebo krádeži, vyjadrilo domnienku, že do útoku bola zapojená zahraničná spravodajská služba. V predchádzajúcom období to bolo 28 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výsledky prieskumu zodpovedajú hodnoteniu Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV), ktorý už niekoľko mesiacov varuje pred zvýšenými hrozbami. Bezpečnostné zložky podľa jeho údajov častejšie ako v minulosti pozorujú, že dopravné komunikácie, energetické spoločnosti a ďalšie zariadenia považované za súčasť kritickej infraštruktúry, sú predmetom špehovania.
Zatiaľ čo Čína sa v minulosti zameriavala predovšetkým na priemyselnú špionáž, teraz sa čoraz viac usiluje o „získavanie informácií v politickej sfére“, uviedol prezident BfV Sinan Selen. Čo sa týka Ruska, ktoré je tradične známe dezinformáciami a sabotážami, na druhej strane vzrástol počet prípadov priemyselnej špionáže.
Združenie Bitkom pre účely svoje správy o kybernetickej bezpečnosti oslovilo na jar približne tisíc vedúcich pracovníkov a IT manažérov v nemeckých firmách.
Výsledky prieskumu zodpovedajú hodnoteniu Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV), ktorý už niekoľko mesiacov varuje pred zvýšenými hrozbami. Bezpečnostné zložky podľa jeho údajov častejšie ako v minulosti pozorujú, že dopravné komunikácie, energetické spoločnosti a ďalšie zariadenia považované za súčasť kritickej infraštruktúry, sú predmetom špehovania.
Zatiaľ čo Čína sa v minulosti zameriavala predovšetkým na priemyselnú špionáž, teraz sa čoraz viac usiluje o „získavanie informácií v politickej sfére“, uviedol prezident BfV Sinan Selen. Čo sa týka Ruska, ktoré je tradične známe dezinformáciami a sabotážami, na druhej strane vzrástol počet prípadov priemyselnej špionáže.
Združenie Bitkom pre účely svoje správy o kybernetickej bezpečnosti oslovilo na jar približne tisíc vedúcich pracovníkov a IT manažérov v nemeckých firmách.