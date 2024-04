Nemecko čelí zhoršujúcemu sa problému s nedostatkom IT špecialistov

Berlín 11. februára (TASR) - Nemecku hrozí, že jeho problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti informačných technológií sa v najbližších rokoch výrazne prehĺbi. Bez prijatia rozhodných protiopatrení bude v roku 2040 chýbať približne 666.000 odborníkov, upozornilo vo štvrtok nemecké združenie digitálneho priemyslu Bitkom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V nemeckom IT sektore podľa združenia už v súčasnosti nie je možné obsadiť 149.000 voľných miest. Situácia sa bude pravdepodobne zhoršovať v dôsledku rastúceho dopytu po programátoroch, systémových administrátoroch a ďalších IT špecialistoch. Do roku 2040 tak bude potrebné obsadiť celkovo 1,92 milióna pracovných miest. Tomuto dopytu však bude zodpovedať len ponuka 1,26 milióna kvalifikovaných pracovníkov, upozornilo združenie.



"Nedostatok IT špecialistov, ktorý sa už roky zhoršuje, ovplyvňuje celú krajinu a spomaľuje naliehavo potrebnú digitalizáciu," uviedol Ralf Wintergerst, prezident združenia Bitkom. Chýbajúce zručnosti v oblasti IT podľa neho znamenajú aj stratu konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty, rastu a prosperity. "Bez IT špecialistov Nemecko hazarduje so svojou digitálnou budúcnosťou," zdôraznil Wintergerst.