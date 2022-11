Nemecko čelí zvýšeniu nákladov na pôžičky o 10 miliárd eur

Berlín 11. novembra (TASR) - Rastúce náklady na pôžičky a vysoká inflácia znamenajú, že nemecká spolková vláda bude v roku 2023 čeliť vyšším úrokovým platbám, ako sa pôvodne očakávalo, a to o približne 10 miliárd eur. Vyplýva to z dokumentu rozpočtového výboru Bundestagu, dolnej komory nemeckého parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa výsledkov stretnutia rozpočtového výboru, zameraného na aktualizáciu údajov, sa úrokové zaťaženie Nemecka v roku 2023 zvýši približne na 40 miliárd eur z 29,6 miliardy eur, ktoré odhaduje vláda. To bude desaťnásobne viac ako výdavky vo výške 3,9 miliardy eur v roku 2021.



Ministerstvo financií ani vládni odborníci na rozpočet sa zatiaľ k tejto správe nevyjadrili.



V minulosti boli takéto odhady úrokového zaťaženia často vyššie ako suma, ktorú Nemecko nakoniec zaplatilo.