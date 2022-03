Nemecko chce byť do konca roka nezávislé od ropy aj uhlia z Ruska

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Berlín 13. marca (TASR) - Nemecko robí pokroky vo svojich snahách o zníženie závislosti od ruských energií, uviedol nemecký minister hospodárstva a životného prostredia Robert Habeck. Dodal, že najväčšia európska ekonomika by do konca tohto roka mohla byť nezávislá od ropy a uhlia z Ruska. S plynom je to však zložitejšie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA." uviedol Habeck v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "" ohlásil Habeck.Nemecký minister hospodárstva by mal čoskoro navštíviť krajiny, ktoré produkujú skvapalnený plyn (LNG) a vodík, ako sú Nórsko či Katar. "Vláda už rozhodla, že sa prostredníctvom rozvojovej banky KfW bude podieľať na plánovanom termináli na LNG na pobreží Severného mora v meste Brunsbüttel. Ďalší terminál by sa mohol postaviť v dolnosaskom prístave Wilhelmshaven.Podľa údajov spolkového ministerstva hospodárstva na Rusko pripadá 55 % z nemeckého dovozu plynu, 50 % z dovozu uhlia a 35 % z importu ropy.Habeck okrem toho zopakoval, že je proti tomu, aby Európska únia (EÚ) zaviedla embargo na dovoz ruských energií. "" Dodal, že bezprostredné zastavenie dovozu ruských energií by neznamenalo mierne zníženie individuálneho komfortu, ale spôsobilo by veľké ekonomické a sociálne turbulencie. "