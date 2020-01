Nemecko chce lepšie chrániť spotrebiteľov pred zmluvnými pascami

Berlín 25. januára (TASR) - Spotrebitelia by mali byť podľa nemeckého ministerstva spravodlivosti lepšie chránení pred pascami vo forme predplatného a ďalšími nečestnými zmluvami. Ministerstvo v piatok (24. 1.) predložilo návrh príslušného zákona. "Spotrebitelia sú až príliš často okrádaní," cituje ministerku spravodlivosti Christine Lambrechtovú agentúra DPA. Podľa nej sú neprehľadná štruktúra zmlúv a cielené nákladové pasce stále na dennom poriadku.



Podľa návrhu zákona sa majú, napríklad najdlhšia platnosť zmlúv mobilných operátorov, či predplatné na časopisy skrátiť z dvoch rokov maximálne na jeden rok. Zakázať sa má aj automatické predlžovanie zmlúv o jeden rok. "Týmto spôsobom umožníme zákazníkom rýchlejšiu zmenu k lacnejším a príťažlivejším ponukám a posilní sa tak ich sloboda voľby," povedala ministerka.



Ďalšia zmena predpokladá písomné potvrdenie telefonicky uzatvorených zmlúv o dodávkach elektriny a plynu. Podľa združenia mestských komunálnych podnikov VKU to umožní čestnejšiu hospodársku súťaž. "Z nášho pohľadu by bolo vhodné, aby sa zásada potvrdzovania rozšírila aj na ostatné dotknuté sektory," povedal hovorca VKU. Týmto spôsobom by pod nové pravidlo spadali napríklad aj podomové predaje a zmluvy uzatvorené podobným spôsobom.



Kľúčové body plánovaného zákona zverejnilo ministerstvo spravodlivosti už v marci minulého roka. Odborníci a združenia majú teraz čas do konca februára zaujať stanovisko k novému návrhu. Následne návrh musí schváliť vládny kabinet a po ňom parlament.