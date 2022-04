Nemecko chce nájsť alternatívu k ruskej rope v najbližších dňoch

Berlín 26. apríla (TASR) - Nemecko predpokladá, že v najbližších dňoch nájde spôsob, ako nahradiť ruskú ropu dodávkami z alternatívnych zdrojov. Povedal to v utorok nemecký minister hospodárstva Robert Habeck s tým, že v takom prípade by si už Nemecko dokázalo poradiť s embargom Európskej únie na dovoz ropy z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pod tlakom znížiť svoju závislosť od dovozov energií z Ruska potom, ako Rusko zaútočilo vo februári na Ukrajinu, nemecká vláda pôvodne uvádzala, že dovoz ruskej ropy by mohla zastaviť do konca roka. Myšlienku okamžitého zastavenia dovozov do EÚ však odmietala.



"Dnes už môžem povedať, že ropné embargo je pre Nemecko zvládnuteľné," povedal Habeck novinárom vo Varšave, kde rokoval o energetickej bezpečnosti.



Pred vojnou na Ukrajine sa Rusko podieľalo na celkových dodávkach ropy do Nemecka zhruba tretinou. Približne pred mesiacom Habeck uviedol, že Berlínu sa podarilo znížiť tento podiel na 25 %. Následne v utorok dodal, že ruská ropa sa na celkovom objeme dovozu tejto suroviny do Nemecka podieľa už len 12 %, pričom smeruje iba do jednej rafinérie, a to rafinérie PCK vo Schwedte neďaleko Berlína. Jej väčšinovým vlastníkom je ruský štátny koncern Rosnefť.



"Obchodný model vo Schwedte je postavený na nákupe ruskej ropy. Musíme preto pre Schwedt nájsť alternatívu, na čom plánujeme pracovať v najbližších dňoch," povedal Habeck.