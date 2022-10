Nemecko chce podnikať kroky v rámci G7 na zníženie cien energií

Berlín 11. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz sa v utorok pokúsi presvedčiť lídrov skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta), aby podnikli spoločné kroky na zníženie cien energií. Uviedol to v prejave na kongrese výrobcov strojov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ceny elektriny prudko vzrástli po tom, ako Rusko obmedzilo dodávky plynu do Európy v dôsledku svojej invázie na Ukrajinu, čo vyvolalo energetickú krízu na starom kontinente aj mimo neho. Nemecko to obzvlášť ťažko zasiahlo, pretože bolo silne závislé od ruských dodávok.



Scholz zdôraznil, že ceny fosílnych palív musia "klesnúť na udržateľnú úroveň, čo sa však nedá dosiahnuť jednostranným opatrením Nemecka alebo dokonca celej Európskej únie (EÚ)". Podľa neho je potrebná spolupráca, a to nielen v rámci Európy, ale tiež s krajinami, ako je napríklad Japonsko a Kórea, kde sú ceny na trhu oveľa vyššie.



Skupina G7 zahŕňa vývozcov energií, ako Spojené štáty a Kanada, ktorých fosílne palivá teraz dováža aj Nemecko. USA zintenzívnili svoje dodávky do Európy, aby pomohli vyplniť výpadok energií z Ruska, ale Nemecko minulý týždeň obvinilo Washington, že si účtuje príliš veľa.



"Niektoré krajiny, dokonca aj spriatelené, dosahujú v niektorých prípadoch astronomické ceny," povedal nemecký minister hospodárstva Robert Habeck pre noviny Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).



"USA sa na nás obrátili, keď ceny ropy vyleteli hore, a v dôsledku toho boli v Európe čerpané aj strategické zásoby ropy," povedal Habeck. "Myslím si, že takáto solidarita by bola dobrá aj na zníženie cien plynu."



Videokonferencia G7 sa má začať v utorok popoludní.