Nemecko chce priateľské riešenie dohody medzi EÚ a Mercosurom

Berlín 6. decembra (TASR) - Cieľom Nemecka zostáva nájsť priateľské riešenie pri rokovaniach o obchodnej dohode medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým blokom Mercosur. Berlín preto diskutuje so všetkými partnermi vrátane Francúzska, ktorí sú proti dohode. Uviedol to v piatok hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit na pravidelnej tlačovej konferencii v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Naším cieľom bolo a zostáva nájsť priateľské riešenie a, samozrejme, rokujeme so všetkými partnermi vrátane Francúzska," povedal.



"Teraz je tu jedinečná príležitosť uzavrieť obchod a nesmieme si to nechať ujsť," vyhlásil a vyzval na "najväčší možný pragmatizmus a ochotu ku kompromisom".



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odcestovala do Uruguaja s cieľom dokončiť dohodu medzi EÚ a Mercosurom, ktorý zahŕňa farmárske veľmoci Brazíliu a Argentínu. Čelí však problémom so schválením dohody v Európe vzhľadom na tvrdý odpor Francúzska, ktoré stále považuje dohodu o voľnom obchode s juhoamerickým blokom v jej súčasnej podobe za "neprijateľnú". Paríž sa obáva, že dovoz lacnejších poľnohospodárskych produktov z Južnej Ameriky poškodí francúzsky poľnohospodársky sektor.



EÚ sa podarilo dosiahnuť dohodu so združením Mercosur (alebo Spoločný trh juhu - Mercado Común del Sur), do ktorého patria Brazília, Argentína, Paraguaj či Uruguaj, až v roku 2019, po 20 rokoch rokovaní, keďže prvé rozhovory sa začali už v roku 1999. Vznikla by tak najväčšia zóna voľného obchodu na svete. Dohodu však musia ratifikovať členské štáty EÚ.



Nemecký kancelár Olaf Scholz minulý mesiac naliehal na EÚ, aby zmenila spôsob uzatvárania obchodných dohôd a zabránila jednotlivým krajinám brzdiť ich, tým, že na ich schválenie bude stačiť kvalifikovaná väčšina v Európskej rade a v Európskom parlamente.